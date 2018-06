Rathenow/Steckelsdorf

Selbst Hermann Fischer hätte sich ein anderes Ergebnis gewünscht. Der Rathenower Augenoptiker bietet in diesen Wochen für jedes deutsche WM-Tor ein Prozent auf seine Brillen. Vor dem Spiel hatte der noch geflaxt: „Jetzt müssen sie nur noch ins Tor treffen.“ Haben sie nicht. Die Prozente bleiben zumindest nach dem ersten WM-Spieltag der deutschen Mannschaft in Fischers Geschäft.

Zur Galerie Die Public-Viewing-Standorte in Rathenow und Umgebung waren am Sonntag bestens vorbereitet. Die Menschen wollten bei bestem Wetter ein Fußballfest feiern. Sie feierten ein bisschen – trotz der 0:1-Niederlage.

Sonntag, 17. Juni, 17 Uhr. Rathenow guckt Fußball. Die Straßen sind leer gefegt, vereinzelte Passanten, die sich mit dem Thema Fußball nicht richtig anfreunden wollen oder können. Am alten Hafen sitzen sie auf der Terrasse zum Stadtkanal. „Jetzt!“, schreit Christl Schneewind. Eigentlich schreit die Fränkin das in ihrer Mundart: „Etzertla!“ Christl Schneewind ist als gute Fränkin eine Anhängerin des 1. FC Nürnberg. „Aber jetzt spielt Deutschland.

Bootstouristen auf der Terrasse

Auf der Terrasse sitzen Gäste, die mit ihren Booten am Liegeplatz festgemacht haben. Die richtige Stimmung fehlt und die Mannschaft um Jogi Löw tut nicht viel, um das zu verbessern. Und da passiert es: Tor für Mexico. „Neeiiin!!“ schreit es aus einer Kajüte. Augen verdrehen sich. Sätze wie: „Das hab’ ich kommen sehen“ werden ausgetauscht.

Enttäuschte Blicke am alten Hafen Quelle: Joachim Wilisch

Jede Menge los beim Public Viewing der Märkischen Bierstuben. Immerhin lassen sich die Fußballfreunde die gute Laune nicht verderben. Das Spiel allerdings möchte niemand bewerten oder kommentieren. Kopfschütteln beim Blick auf den Fernseher. Halbzeitpfiff.

Neuer Versuch in Steckelsdorf

Zeit für einen Ortswechsel. Vor einigen Jahren hatte der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr aus Fußballspielen mit deutscher Beteiligung bei großen Turnieren immer ein Ereignis gemacht. 2018 soll es wieder so sein. Über die Facebook-Seite „Neues aus Steckelsdorf“ hat Corrado Gursch eingeladen. „In diesem Jahr wollen wir es wieder mal versuchen“, sagt der Ortsvorsteher.

Der Grillmeister hatte in Steckelsdorf auf jeden Fall gewonnen. Quelle: Joachim Wilisch

In Steckelsdorf kommt es – natürlich – auch auf Fußball an. Aber die Leute im Dorf sollen zusammenkommen. Sie sollen reden, sich austauschen – und sie sollen sich über deutsche Tore freuen. Die sind am Sonntag aber Mangelware. Trotzdem ist im Feuerwehrgerätehaus die Laune gut. Hinten am Grill riecht es lecker, es gibt Kaltgetränke.

Passend eingekleidet und geschminkt

Die Steckelsdorfer sind auch passend eingekleidet. Trikots, Deutschland-Fahnen – Schminke in schwarz-rot-gold. Girlanden in den Deutschland-Farben, eine Fahne und Gebrüll: „Deutschland vor“, ruft eine Frau. Ein Bub haut auf eine Trommel. Als ob sie es in Moskau gehört hätten: 15 Minuten vor Spielende macht die Mannschaft plötzlich Druck. Sie erarbeiten sich so etwas wie Chancen. Im Gerätehaus wird es lauter.

Christl Schneewind verfolgt das Spiel. Quelle: Joachim Wilisch

Aus, aus, das Spiel ist aus. Vereinzelt Applaus für Mexico, ungläubige Blicke auf die Leinwand. „Egal, kommenden Sonnabend machen wir weiter“, sagt Corrado Gursch. Das Gemeinschaftserlebnis hat Priorität.

Rückfahrt nach Rathenow: nur eine deutsche Flagge an einem Balkon und in der Brandenburger Straße eine Russlandfahne. Keine Hupen, Stille. Rathenow guckt Fußball.

Von Joachim Wilisch