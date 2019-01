Rathenow

35 Frauen und 44 Kinder fanden 2018 auf der Flucht vor häuslicher Gewalt Schutz im Rathenower Frauenhaus. Deutschlandweit sind laut der aktuellen Studie des Bundeskriminalamts im vergangenen Jahr knapp 140 000 Menschen Opfer von Gewalt durch Partner oder Ex-Partner geworden.

Fast 150 sind gestorben. Für sie und alle anderen Opfer von Gewalt, Rassismus, Ausbeutung, Sexismus, Krieg oder Patriarchat wird am 14. Februar wieder auf dem Märkischen Platz in Rathenow und vielen Hundert Städten weltweit getanzt.

Die Protestaktion „ One Billion Rising“ als Symbol weltweiter Frauensolidarität lenkt mit Tanz, Musik und Lebensfreude die Aufmerksamkeit auf schwierige Themen wie häusliche Gewalt, Vergewaltigungen, Stalking, sexuelle Nötigung und Ausbeutung von Frauen.

60.000 Menschen tanzten in Deutschland mit

Erstmals dazu aufgerufen hatte die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler 2012. Der Unabhängige Frauenverein Rathenow holte die Bewegung 2013 ins Havelland.

Seither wächst die Teilnehmerzahl stetig. 180 Orte und rund 60 000 Menschen haben 2018 allein in Deutschland an „ One Billion Rising“ teilgenommen – 2017 waren es 150 Orte. Auch Brandenburg an der Havel und Neuruppin sind dabei. Rathenow tanzt bereits zum sechsten Mal mit – 2016 musste die Veranstaltung ausfallen.

„Natürlich fragen wir uns jedes Jahr aufs Neue, ob wir diese Veranstaltung wieder durchführen sollen, ob das Interesse überhaupt da ist. Aber eigentlich ist das Quatsch. Solange Frauen und Mädchen unter Gewalt leiden, so lange müssen wir uns erheben und tanzen, um auf die ungeheuerlichen Missstände aufmerksam zu machen“, sagt die Vereinsvorsitzende Catrin Seeger. Auch sie tanzt am 14. Februar mit.

Kostenlose Workshops zur Vorbereitung auf den 14. Februar

In diesem Jahr lautet das Motto: „Erheben – Bewegen – Leben“. Dazu sollen sich am Valentinstag so viele Menschen wie möglich um 18 Uhr auf dem Märkischen Platz einfinden und gemeinsam ein Zeichen gegen Gewalt setzen. Veranstalter sind wieder der Unabhängige Frauenverein als Träger des Beratungs- und Krisenzentrums für Frauen und das Fitnessstudio Family Fitness.

„Wir waren von Anfang an begeistert von dieser Aktion. Mitten im Stadtzentrum mit einem Tanzflashmob auf ein so wichtiges Thema aufmerksam zu machen, da sind wir natürlich dabei“, betont Fitnesstrainerin Janine Niezijewski. Sie wird mit ihren engagierten Kolleginnen die richtigen Schritte und Bewegungen auf der Treppe des Kulturzentrums vortanzen und die Mitstreiter auf dem Platz zum Mitmachen motivieren.

Getanzt wird auch 2019 zu dem eigens für diese Bewegung geschriebenen Lied „Break the Chains“ – „Sprengt die Ketten“. Wer die Choreographie dazu noch nicht drauf hat oder sie inzwischen wieder vergessen hat, kann einen der kostenlosen Vorbereitungsworkshops besuchen.

Am 27. Januar und 10. Februar werden kostenlose Workshops angeboten, um die Choreographie für „One Billion Rising“ zu einzuüben. Quelle: Christin Schmidt

Der erste findet am Sonntag, 27. Januar, um 10 Uhr im Fitnessstudio Family Fitness, Milower Landstraße 7 statt. Erfahrene Trainer bringen hier mit viel Freude und Geduld allen Teilnehmern die Bewegungen bei. Ein weiterer Workshop wird am Sonntag, dem 10. Februar um 10 Uhr ebenfalls im Fitnessstudio angeboten. „In erster Linie geht es darum Spaß zu haben. Aber wir wollen auch miteinander ins Gespräch kommen“, so Catrin Seeger.

Sie macht zudem deutlich, dass am 14. Februar jeder willkommen ist, der die Sache unterstützen möchte: „Mittanzen ist keine Pflicht. Wichtig ist, dass wir gemeinsam für die Opfer ein Zeichen setzen. Mit dieser Aktion senden wir ihnen die Botschaft: Ihr seid nicht allein.“

Catrin Seeger hat das einzige Frauenhaus im Havelland aufgebaut und leitet die Einrichtung seit 26 Jahren. Sie weiß, es gibt noch immer sehr viele Frauen, die im eigenen Zuhause nicht sicher sind. „Aktionen wie One Billion Rising sind wichtig, um die Gesellschaft zu sensibilisieren. Die Erfahrung zeigt, dass es funktioniert. Wir freuen uns, dass uns dabei auch Männer unterstützen“, sagt Catrin Seeger.

Von Christin Schmidt