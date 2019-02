Rathenow

Fast ein Jahr ist es her, da stand das Rathenower Haveltorkino kurz vor einem Eigentümerwechsel. Die Gesellschafter der Lichtspielhaus Rathenow GbR wollten die Immobilie samt Kino verkaufen und standen kurz vor der Vertragsunterzeichnung.

Doch dann machte der potenzielle Käufer, Sylvio Verfürth, Inhaber der Kino-Kette „Movie-Star“ Ende März 2018 einen Rückzieher.

Nun soll es einen neuen Interessenten geben, der allerdings mit der Kinobranche nichts zu tun, so Christl Schneewind. Sie ist eine von 13 Gesellschaftern, die 1996 die Haveltorkino GbR gründeten.

Rückzug nach Verkaufsdebakel

2009 hatte sie die Geschäftsführung der Haveltorkino GmbH, die Betreibergesellschaft des Filmtheaters, übernommen, weil sich nach der Insolvenz der „Novum Filmtheaterbetriebsgesellschaft” kein neuer Betreiber fand.

Nach dem Verkaufsdebakel im letzten Jahr zog sich Schneewind aus dem Kino zurück. Ihr Herz hängt aber noch immer an der Einrichtung, die für das kulturelle Leben in der Stadt so wichtig sei, sagt Christl Schneewind.

Ähnlich sieht das Daniel Golze, Vorsitzender der Links-Fraktion im Rathenower Stadtparlament. Auf seiner Facebook-Seite macht er auf einen möglichen Verkauf der Immobilie aufmerksam.

„Die Vertragsverhandlungen laufen derzeit und der Verkauf ist nicht nur nicht mehr ausgeschlossen, sondern eher nur eine Frage der Zeit“, erklärt Golze.

Der langjährige Abgeordnete bezieht in seinem Post eine klare Position: „Das Kino in Rathenow muss erhalten werden. Ich will dieses Kino in Rathenow erhalten! Es ist und muss ein wichtiger touristischer Punkt in der Kreisstadt bleiben. Das Haveltorkino ist neben dem Kulturzentrum, dem Optikpark, dem Heimatmuseum, dem Optik- und Industriemuseum und vielen anderen Sehenswürdigkeiten ein weicher Standortfaktor und für die Entwicklung der Stadt ein nicht wegzudenkender Baustein.“

Die Lichtspielhaus Rathenow GbR baute nach der Wende die Immobilie und damit auch das frühere Kino am Havelufer in Rathenow wieder auf. 1997 übernahm die „Novum Filmtheaterbetriebsgesellschaft” das Kino.

Drei Mal in Folge den Kinoprogrammpreis geholt

Elf Jahre später meldete das Unternehmen Insolvenz an. Weil sich kein neuer Betreiber fand, sprang Christl Schneewind ein. Erfahrungen in der Film- oder Kinobranche hatte sie keine, dennoch gelang es ihr, das Kino vor dem Aus zu retten.

Sie machte aus der Einrichtung einen Ort der Kultur mit Veranstaltungen zu unterschiedlichsten Themen und holte drei Mal in Folge den Kinoprogrammpreis nach Rathenow.

Sie hofft, dass das Kino den Rathenowern erhalten bleibt. „Damit das auch passiert, müssen wir öffentlichen klar machen, dass es Wille der Stadt ist, das Kino in diesem Haus zu erhalten", betont Daniel Golze.

Von Christin Schmidt