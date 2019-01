Rathenow

Am 10. Februar findet das erste „Klassik populär“-Konzert in diesem Jahr im Kulturzentrum statt. Darauf hatte sich Hannelore Damm, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist, schon gefreut.

Doch als ihr Mann die Karten besorgen wollte, erklärte ein Mitarbeiter des Hauses, dass es nur zwei Rollstuhlplätze im Blauen Saal gibt und diese bereits besetzt sind. „Ich kenne den Saal und kann nicht verstehen, warum es nicht möglich ist, Platz für einen weiteren Rollstuhlfahrer zu schaffen“, so Damm.

Zudem Vorfall äußerte sich nun die Geschäftsführerin des Hauses, Bettina Götze. „Grundsätzlich ist es so, dass auf 100 Plätze ein Rollstuhlplatz kommt. Dadurch ergeben sich für den Blauen Saal zwei Plätze. Dennoch ist es natürlich möglich, eine Lösung zu finden“, betont Bettina Götze.

Sie bedauert, dass die Anfrage so unglücklich verlaufen ist und hat inzwischen persönlich mit Hannelore Damm Kontakt aufgenommen. Die Geschäftsführerin hat der Anruferin einen Platz zugesichert.

Ortsdurchfahrt Knoblauch: Nachbesserungen nötig

Seit Wochen stehen an der Ortsdurchfahrt Knoblauch Warnbaken, die wohl andeuten, dass hier demnächst Instandsetzungsarbeiten erfolgen sollen, vermutet Bettina Götze. „Das hängt sicher mit der missglückten Erneuerung des Gehwegs zusammen, denn seit der Maßnahme läuft das Wasser nicht mehr richtig ab“, so Götze.

Sie möchte wissen, wie und wann es hier weitergeht. „Zuständig für diese Baumaßnahme ist der Landesbetrieb für Straßenwesen. Wir stehen jedoch in regem Kontakt und weder die Gemeinde Milower Land, noch der Landesbetrieb oder die Straßenmeisterei sind glücklich mit dem Zustand“, erklärt Felix Menzel ( SPD), Bürgermeister im Milower Land. Richtig ist, dass infolge der Gehwegerneuerung Mängel festgestellt wurden.

Die Straßenmeisterei habe versucht diese beheben zu lassen. „Leider fließt das Oberflächenwasser noch immer nicht ordnungsgemäß ab, deshalb stehen nun die Warnbaken. Sie sollen verhindern, dass Fahrzeuge nicht durch angestautes Wasser auf der Fahrbahn fahren“, so Menzel.

Bis März soll eine Lösung gefunden werden. „Da die Gefällesituation sehr schlecht ist, wird der Lösungsansatz wohl auf eine punktuelle Entwässerung hinauslaufen“, so der Bürgermeister. Weitere Informationen dazu wird es in der Planungsphase geben. Der Landesbetrieb will das Vorhaben im ersten Halbjahr 2019 erledigen.

Keine Behindertenparkplätze vor der Apotheke

Gerd Oldag ärgert sich, dass vor der Neustadt Apotheke in der Forststraße noch immer keine Behindertenparkplätze gibt. Darauf hatte er bereits vor einem halben Jahr hingewiesen. Die Erklärung der Stadt, die Plätze würden nicht die Voraussetzungen des Deutschen Instituts für Normung (DIN) erfüllen, hält er für fadenscheinig.

Es müsse doch möglich sein, eine alternative Lösung zu finden. Das würden sich auch die Mitarbeiter der Apotheke wünschen. Bauamtsleiter Matthias Remus schlägt nun vor, die Parkplätze parallel zur Fahrbahn auf der gegenüberliegenden Straßenseite auszuweisen. Das will er von der Straßenverkehrsbehörde des Landkreises prüfen lassen.

Vor der Neustadt Apotheke gibt es keinen Behindertenparkplatz. Der Bauamtsleiter hat nun einen Lösungsvorschlag. Quelle: Christin Schmidt

Von Christin Schmidt