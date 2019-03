Rathenow

Der Rathenower Leuchtturm braucht einen neuen Anstrich. Zum einen haben die Farben gut zehn Jahren nach Inbetriebnahme ihre Strahlkraft verloren. Noch wichtiger aber ist der Schutz des stählernen Bauwerks vor schädlichen Witterungseinflüssen. Deshalb hat die Rathenower FDP-Fraktion den Antrag gestellt, den Leuchtturm mit einem neuen Farbanstrich versehen zu lassen. Ob der Turm gestrichen wird, entscheiden die Rathenower Stadtverordneten auf ihrer Sitzung am 13. März.

Ein Geschenk der Stadt Rostock Der Leuchtturm zwischen der Langen Brücke und dem Mühlenwehr stand bis zum Jahr 1997 auf der Mittelmole Nord in Warnemünde. Die Stadt Rostock schenke den Turm der Stadt Rathenow. Im Sommer 2008 erfolgte der Transport von der Küste ins Havelland. Am 2. Juni 2009 wurde er aufgestellt, vier Tage später fand zur Nacht der Optik die Einweihung statt. In den Transport, die Sanierung und die Aufstellung des Turms investierte die Stadt Rathenow rund 140 000 Euro. Der Turm ist rund 13 Meter hoch und 2,10 Meter breit. Die Breite des Ausgucks beträgt 3,80 Meter. Als Aufstellfläche wurde ein Betonsockel installiert, dessen Fundamente 13 Meter tief in den Havelgrund reichen. Der Turm selber besteht aus Stahl und ist rund 14 Tonnen schwer. Ursprünglich war der Turm gelb gestrichen. Seit er in Rathenow steht, zieren ihn die Landesfarben rot-weiß.

Seit rund zehn Jahren steht der Turm in der Rathenower Havel zwischen Langer Brücke und dem Mühlenwehr – eine unübersehbare Orientierungsmarke. Zwar dient diese nicht mehr dem ursprünglichen Zweck, Bootskapitänen den Weg zu weisen. Aber als Wahrzeichen leistet das Bauwerk verlässliche Dienste.

Gleichzeitig verweist es auf eine der blühendsten Epochen der Rathenower Industriegeschichte. Denn die Leuchttechnik, die in dem Turm installiert wurde, ist ein Beispiel für die weltweit führende Rolle der Rathenower Optischen Industrie vor mehr als 100 Jahren.

Einzigartige Linse

Einzigartig ist einem Steckbrief des Optikparks zufolge die Linse in der Kuppel des rund 13 Meter hohen Turms. Hergestellt wurde diese Linse mit einem Durchmesser von 300 Millimetern von Fachleuten der Firma Optische Anstalt Rathenow, Gebr. Picht & Co. Diese schafften es, dem Glaskörper vor mehr als 100 Jahren einen so exakten Schliff zu geben, dass durch Bündelung das Licht einer 100-Watt-Birne bis zu 15 Kilometer weit ins Meer hinausstrahlte.

Der Turm ist Zeugnis der führende Stellung, die Rathenower Spezialbetriebe der Optischen Industrie einst innehatten. Eine Zahl macht das deutlich: Über 100 Leuchttürme auf der ganzen Welt waren Anfang des vergangenen Jahrhunderts mit Linsensystemen ausgestattet, die in Rathenow gefertigt worden waren.

Bis 1997 in Warnemünde in Betrieb

Der Turm, der vor dem Mühlenwehr steht, zählt eher zu den kleineren Exemplaren. Bis 1997 wies er auf der Mittelmole Nord in Warnemünde Schiffen den Weg in den Rostocker Hafen. Dann wurde er abgebaut und im Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum Rostock eingelagert.

Bis 1997 wies der Turm auf der Mittelmole-Nord in Warnemünde Schiffen den Weg. Quelle: Archiv Merkel

Dass der Turm heute in Rathenow steht, ist dem Engagement von Rolf Merkel zu verdanken. Der Optik-Fachmann vom Verein zur Förderung, Pflege und Erhaltung der optischen Traditionen in Rathenow nutzte seine guten Kontakte zum Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund. Auf Merkels Initiative beschloss die Stadt Rostock, den Turm der Stadt Rathenow zu schenken.

Komplizierter Transport

Um den Transport des 14-Tonnen-Kolosses von der Küste ins Havelland musste sich die Stadt Rathenow allerdings selber kümmern. Und das war kompliziert genug. Allein fünf Monate dauerte es, bis alle Genehmigungen für die Überführung eingeholt waren. Mitte Juli 2008 war es dann so weit. Von Rostock nach Schwerin ging es per Speziallaster über die Straße. Von der mecklenburgischen Landeshauptstadt bis nach Rathenow erfolgte der Transport auf dem Wasserweg.

Am 1. August 2008 erreichte der Turm den Anleger am Optikpark. Und wurde dann auf dem Gelände des Wasser- und Schifffahrtamtes Rathenow auf den Auftritt am neuen Bestimmungsort vorbereitet. Unter anderem erhielt der ursprünglich gelbe Turm dort seinen neuen Anstrich in den Landesfarben rot und weiß.

Einweihung am 6. Juni 2009

Aufgestellt wurde der Turm auf einer eigens auf dem Havelgrund errichteten Plattform am 2. Juni des Folgejahres. Offiziell eingeweiht wurde das Bauwerk am 6. Juni 2009 zur langen Nacht der Optik mit einer Lasershow.

„Es ist an der Zeit, dass das Rathenower Wahrzeichen einen neuen Anstrich bekommt“, sagt Horst Schwenzer, Chef der FDP-Fraktion im Rathenower Stadtparlament, die den Antrag eingebracht hat. „Es wäre doch schön, wenn wir das vor dem zehnjährigen Jubiläum der Inbetriebnahme hinbekommen.“

Ersten Schätzungen zufolge würde der neue Anstrich rund 7000 Euro kosten, sagt Schwenzer. Das Wasser- und Schifffahrtsamt habe bereits Unterstützung zugesagt. Jetzt müssen nur noch die Stadtverordneten zustimmen.

Von Markus Kniebeler