Rathenow

Aufregung und Anspannung sind Rayk Sommer eigentlich fremd. Am Mittwochnachmittag gestand der 41-Jährige dennoch vor Kameraden, Wegbegleitern, der Presse und dem Chef der Staatskanzlei Martin Gorholt, dass er etwas aufgeregt ist.

Grund dafür war die Urkunde für den Ehrenamtler des Monats März, die ihm Gorholt im Auftrag des Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg in der Rathenower Wache überreichte.

Wieso er diese verdient hat? Weil Rayk Sommer ohne Zweifel zu den Menschen gehört, die sich mit unermüdlichem Engagement für andere stark machen. Rayk Sommer hat sich der Rettung von Menschen verschrieben, beruflich als Notfallsanitäter, aber auch im Ehrenamt.

Rayk Sommer bekommt von Martin Gorholt die Urkunde für den Ehrenamtler des Monats und ein kleines Geschenk. Quelle: Christin Schmidt

Der 41 Jährige ist seit 26 Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow. Von 2000 bis 2014 leitete er den Wasserrettungsdienst Westhavelland, gründete und leitet seit 2014 die Rettungstaucherstaffel Havelland.

Seit 2002 führt er Erste-Hilfe-Kurse an Kindergärten, Grundschulen und weiterführenden Schulen durch. 2006 rief er an zwei Grundschulen einen Schulsanitätsdienst ins Leben, der bis heute aktiv ist.

Zudem leitet er jedes Jahr auf dem Antaris-Festival den Einsatz der Sanitäter und nicht zu letzt bietet er an Schulen im gesamten Landkreis Drogenpräventionskurse für Schüler, Eltern und Lehrer an. Und das alles im Ehrenamt.

Ein Vorbild für andere Menschen

Ach ja, stellvertretender Vorsitzender der Stadtverordneten ist er auch. Als parteiloses Mitglied arbeitet er in der SPD-Fraktion mit.

„Man könnte schon fast sagen, er ist ein bisschen verrückt im positiven Sinn natürlich“, bemerkte Martin Gorholt. Er lobte die aufrüttelnde Form der Darstellung im Bereich der Drogenprävention, mit der Rayk Sommer die Menschen erreicht und das Thema in die Öffentlichkeit bringt.

„Menschen wie Rayk Sommer, sorgen für den Zusammenhalt in der Gesellschaft und sind Vorbilder für andere“, erklärte der Chef der Staatskanzlei.

Rettung funktioniert nur im Team

Der Ehrenamtler nutzte derweil die Gelegenheit, daran zu erinnern, dass er nur Dank der Unterstützung anderer so viel erreicht hat.

„Ich bin unheimlich dankbar für die Auszeichnung, nehme sie aber stellvertretend als einer von vielen entgegen. Denn Rettung funktioniert nur im Team“, so Sommer. Er bedankte sich bei seiner Frau, die ihn so oft entbehren muss, und bei seiner zweiten Familie, der Feuerwehr.

Zudem versprach Sommer, dass er demnächst mit weiteren Unterstützern in Sachen Drogenprävention in diesem Jahr in die Offensive zu gehen, weil die Fallzahlen und die Einsätze in diesem Bereich steigen.

Seit 2007 zeichnet die Staatskanzlei jeden Monat einen Ehrenamtler aus. Rayk Sommer bekam die 130. Urkunde.

Von Christin Schmidt