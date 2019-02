Rathenow

An Fontane geht auch beim Tourismusverein Westhavelland kein Weg vorbei. Wer das kleine Büro am Fuße des Kirchbergs betritt, dessen Blick fällt auf einen Tisch, der unverkennbar dem märkischen Dichter gewidmet ist, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird.

Mehrere Flyer haben die Mitarbeiterinnen dort unter einem Konterfei Fontanes arrangiert, die einen Überblick erlauben über das, was in der näheren und weiteren Umgebung unternommen wird, um den Dichter zu feiern.

Jede Menge Veranstaltungen im Havelland

Am wichtigsten dürfte der Flyer des Tourismusverbandes Havelland sein, in dem die Veranstaltungen im Havelland aufgelistet sind. Die Schlösser Ribbeck, Caputh und Paretz sind in der Broschüre mehrfach vertreten, aber auch den Fontanetag mit Plattdeutsch, der am 15. Juni auf dem Kolonistenhof Großderschau stattfindet, oder ein Vortrag mit dem Titel „Fontane, E.T.A. Hoffmann, Fouqué“ am 22. September im Schloss Nennhausen hat seinen Niederschlag im Flyer gefunden.

Neben diesem für Havelland-Touristen unverzichtbaren Fontane -Veranstaltungsführer haben die Tourismusexpertinnen noch eine Reihe anderer Flugblätter im Angebot, mit denen Besucher sich auf die Spur des berühmtesten Dichters der Mark machen können. Wer bei seiner Suche nach kulturellen Fontane-Leckerbissen über das Havelland hinausgehen will, der wird schon das Richtige finden.

Wein vom Wachtelberg zu Ehren des Dichters

Und selbst Weintrinker können ihre Leidenschaft für ein gutes Tröpfchen mit der Fontane-Liebe vereinen. Ein Müller-Thurgau vom Werderaner Wachtelberg, der in einer Sonderedition mit dem Namensetikett des Dichters versehen wurde, kann in der Tourist-Information erworben werden.

Nach Auskunft von Manuela Knabe, Mitarbeiterin in der Tourist-Information, hält sich die Nachfrage nach Fontane-Angeboten derzeit noch in Grenzen. Das sei aber nicht ungewöhnlich. In der kalten Jahreszeit gehe es im Büro am Freien Hof generell ruhiger zu. Sobald der Frühling nahe, werde sich das ändern. Dann, das ist so gut wie sicher, werden die Fontane-Pilger sich auch in Rathenow über ihr Vorbild informieren.

Von Markus Kniebeler