Die Firma Schröder Stahlbau, die ihre Halle an der Herrenlanke in Rathenow hat, repariert gegenwärtig zwei große Eisenbahnbrücken. Diese befinden sich in der Nähe der Hansestädte Bremen und Hamburg und führen über die Flüsse Weser und Elbe.

Die Aufträge an Land gezogen hat der Unternehmer Hartwig Schröder, der seinen Stammsitz seit langer Zeit in der Rathenower Partnerstadt Rendsburg hat und seit 1992 auch eine Niederlassung in Rathenow unterhält. Er ist des Lobes voll über seine Rathenower Stahlfachleute. Die sehr gute Qualität ihrer Arbeit, erklärt er, habe es ihm überhaupt erst möglich gemacht, sich um die Brückenaufträge zu bewerben und dann auch die Zuschläge zu erhalten. Auftraggeber ist in beiden Fällen die Deutsche Bahn AG.

Mit diesem Hängegerüst wird die Weserbrücke saniert. Quelle: Schröder Stahlbau

Die Brücke über die Weser bei Bremen hat drei Bögen mit jeweils 60 Metern Spannweite und führt noch weiter über rund 800 Meter Niederung. Die Brücke bei Hamburg führt über die Süderelbe. Sie hat ebenfalls drei Bögen, die aber jeder einzelne sogar 90 Meter Spannweite erreichen. Allerdings gibt es hier keine Niederung. Die Fachwerke der beiden Brücken sind jeweils rund zehn Meter hoch.

Bei den Kampfhandlungen zum Ende des Zweiten Weltkriegs 1945 waren die Brücken zerstört und nach dem Kriegsende neu aufgebaut worden. Mittlerweile hat ihr Stahlbau aber schon wieder Risse bekommen. Grundsätzlich ist bereits entschieden, dass dort Brücken neu gebaut werden sollen. Weil das aber hohe Kosten bereitet, hat die Deutsche Bahn sich entschieden, die Bauwerke erst einmal sanieren zu lassen.

Maßarbeit mit dem Schweißgerät in Rathenow. Quelle: Bernd Geske

Zu diesem Zweck hat die Firma Schröder Stahlbau in ihrer Rathenower Halle für die Hamburger Brücke mittlerweile 12 000 Stahlteile (wie Foto oben) gebaut, die dann zur Elbe gebracht und dort zur Stabilisierung an die Brücke montiert werden. Sowohl die Herstellung in Rathenow als auch die Montage bei Hamburg wird von Fachleuten aus dem Westhavelland erledigt.

Um die dicken Stahlbleche für die Einbauteile zu schneiden, läuft die nun schon 20 Jahre alte Bohr-Säge-Straße an der Herrenlanke schon seit drei Jahren zehn Stunden am Tag. Hartwig Schröder hat für die beiden Aufträge außerdem eine neue Brennanlage gekauft. Bei einer Temperatur von über 2000 Grad werden die Stahlbleche sauber und genau geschnitten. Je nach Bedarf werden die Teile dann noch in Rathenow passgerecht zusammen geschweißt.

In einem halben Jahr ist die Brücke bei Hamburg fertig

Damit die neuen Elemente fachgerecht an die Weserbrücke anmontiert werden können, arbeitet das Personal von Schröder Stahlbau dort von einem Hängegerüst aus, das unter der Brücke installiert wird (Foto rechts). Der Arbeitsbereich unter der Brücke ist dadurch rund 2,50 Meter hoch.

„An der Brücke über die Süderelbe arbeiten wir jetzt schon seit zwei Jahren“, berichtet Hartwig Schröder. Noch etwa ein halbes Jahr werde es dauern, dann sei der Auftrag dort abgearbeitet. Der Unternehmer teilt mit, dass dort drei Brücken nebeneinander über den Fluss führen. Sei das erste Bauwerk fertig saniert, könne man davon ausgehen, dass die Bahn bald die Sanierung der zweiten Brücke ausschreiben wird.

Hartwig Schröder hat wenig Zweifel daran, dass er den Auftrag für die zweite Elbebrücke auch an Land ziehen kann. Nur wenige Firmen würden überhaupt über die erforderlichen Schweißzertifikate verfügen, erklärt er. Und die hohe Qualität, die seine Leute bei der Sanierung der ersten Brücke an den Tag gelegt hätten, empfehle sie für den nächsten Auftrag. In Rathenow sind gegenwärtig sechs Beschäftigte bei der Fertigung der Stahlteile tätig. Zwölf Leute sind allein bei der Montage nahe Hamburg im Einsatz. Der Chef lobt: „Sie sind unheimlich zuverlässig.“

Allerdings muss er berichten, dass sich der Altersdurchschnitt seines Rathenower Personals, der sich einst bei 30 Jahren befand, mittlerweile auf über 50 Jahre erhöht hat. Ein Problem zeichne sich ab, es kämen keine jungen Leute nach. Hartwig Schröder ist für überbetriebliche Ausbildungszentren, von denen aus die jungen Leute in Betrieben Praktika machen können. So hätten sie gute Chancen, die für sie passende Branche zu finden und im richtigen Betrieb unterzukommen.

