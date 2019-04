Rathenow

Der Rathenower Stadtwolf, der Ende 2016 erstmals in den westlichen Stadtteilen gesichtet wurde und dann immer wieder auftauchte, hatte es längst zum Medienstar gebracht. Kein Tag verging damals ohne eine Meldung über das Tier, welches immer wieder gesichtet wurde.

Dann zog es sich in die Wälder zu seinem Rudel zurück. In der kommenden Woche kehrt der Stadtwolf wieder. „Wenn der Wolf zum Problem wird“, heißt ein TV-Beitrag, der am Mittwoch, 10. April im RBB-Fernsehen zu sehen ist. Der Film behandelt das immer größer werdende Wolfsvorkommen in Brandenburg und die Wolfsverordnung aus dem Jahr 2018.

Viele Gespräche

Zu Wort kommen Schäfer, Landwirte und Bewohner von Orten, in denen Wölfe gesichtet wurden. Darunter auch diejenigen, die „Bekanntschaft“ mit dem Rathenower Wolf gemacht hatten.

Jana Kutschan gehört zu diesen Einwohnern. Sie war gerade mit den Kindern in der Kita Zwergenland zugange, als die Kleinen plötzlich sahen, wie der Wolf am hellen Tag auf das Gelände der Kita kam und den Spielplatz erforschte. Das Tier ging die Rutsche hinauf, indem es sich mit seinen Krallen festhielt.

Nicht so toll

So schnell ließ sich der Wolf nicht vertreiben und im Film antwortet ein Mädchen auf die Frage, wie es sich gefühlt habe, als es den Wolf sah: „Nicht so toll.“

Ralph Stieger, Leiter der Otto-Seeger-Grundschule Quelle: Uwe Hoffmann wort+bild

Nicht so toll fand Schulleiter Ralph Stieger das, was sich ein oder zwei Tages später ereignete. Einige Schüler entdeckten den Wolf, der kurz zuvor auf dem Kita-Gelände war, nuin auf dem Gelände der Otto-Seeger-Grundschule. Sobald die Luft rein war, wurde die Tür verschlossen, Eltern und Kinder wurden vorgewarnt.

Ralph Stieger fragte dann bei der Stadtverwaltung nach, was zu tun sei. Alarmiert, weil das nicht die erste Wolfsichtung in Rathenow-West binnen weniger Tage war, leitete die Stadt das Problem an den Landkreis und die Untere Naturschutzbehörde legte den Fall dem Umweltministerium vor.

In der Waschanlage

Eine Handlungsanleitung, wie man sich am besten verhält, gab es nicht. Das Tier streifte durch das Stadtgebiet und hielt sich auf Grundstücken und sogar in einer Autowaschanlage auf.

Zu Wort kommt in dem TV-Beitrag auch Rathenows Stadtförster Thomas Querfurth. Die Erlaubnis der oberen Naturschutzbehörden, den Wolf zu fangen, bezeichnet er als „richtige Entscheidung“. Dieser Wolf habe sich nicht normal verhalten.

Stadtförster Thomas Querfurth. Quelle: Christin Schmidt

Die Debatte in Rathenow heizte das Ereignis erst richtig an. Inzwischen sind im Rathenower Stadtforst immer wieder Spuren von Wölfen entdeckt worden. Die CDU wollte kommunalpolitisches Kapital daraus schlagen. Ihr Antrag, Rathenow zur wolfsfreien Zone zu erklären, wurde intensiv diskutiert – und abgelehnt.

„Wenn der Wolf zum Problem wird“, Mittwoch, 10. April, 21.15 Uhr im RBB-Fernsehen.

Von Joachim Wilisch