Rathenow

Die Erneuerung des Rewe-Marktes in der Fehrbelliner Straße ist beschlossene Sache. Der Warenhauskonzern hat die Grundsatzentscheidung, den Markt zu modernisieren, schon vor längerer Zeit getroffen. Und die Stadtverordneten ebneten diesem Vorhaben im vergangenen Sommer mit der Auslegung des Bebauungsplans den Weg.

Noch nicht geklärt ist, wann die Arbeiten beginnen. „Für den Abriss und Neubau des Rewe-Marktes in der Fehrbelliner Straße in Rathenow erarbeiten wir derzeit den genauen Bauablauf“, sagt Stephanie Behrens, Pressesprecherin der Rewe Group.

Abstimmung mit dem Landesbetrieb

Ziel sei es, sich mit dem Landesbetrieb Straßenwesen abzustimmen. Denn der hat die Verantwortung für die Sanierung des Körgrabens übernommen, der den Rewe-Parkplatz zwischen der Fehrbelliner Straße und dem Stadtkanal unterquert. Diese Arbeiten sollen im Herbst beginnen und werden nach Einschätzung der Planer mindestens ein Jahr dauern.

Weil die Bundesstraße wegen der Grabensanierung voll gesperrt werden muss und der Rewe-Markt in dieser Zeit nur eingeschränkt erreichbar sein wird, will Rewe den Abriss des alten Marktes in die Zeit der Grabensanierung legen. „Der Abriss des bestehenden Gebäudes erfolgt voraussichtlich im Lauf des Jahres 2020“, sagt Behrens. Unmittelbar an den Abriss werde sich an derselben Stelle der Bau eines neuen Marktes anschließen.

Verkaufsfläche wird erheblich vergrößert

Der neue Markt soll nach Auskunft von Stephanie Behrens moderner, heller und freundlicher werden als sein Vorgänger. Und vor allen Dingen wird er größer. Die Verkaufsfläche wird von derzeit rund 1100 Quadratmetern auf über 1900 Quadratmeter anwachsen. „Die Gänge auf der vergrößerten Verkaufsfläche werden breiter sein als bisher, der Markt insgesamt heller dank mehr einfallendem Tageslicht“, sagt die Sprecherin.

Neben niedrigeren und damit besser erreichbaren Regalen werde es auch eine behindertengerechte Kundentoilette geben. In Sachen Ökobilanz werde der neue Markt nach modernsten Standards errichtet. „Energieeffiziente Kühlregale sowie Haustechnik werden im Neubau ebenso verbaut wie LED-Beleuchtung“, so die Ankündigung des Konzerns.

Suche nach einem Ausweichstandort

Ungeklärt ist momentan noch, ob es während der Bauphase eine Ersatzverkaufsstelle geben wird. In der Regel bemühe sich der Konzern, den Verkauf an einem Ausweichstandort fortzuführen, so Behrens. Meist werde ein großes Zelt errichtet, um die Bauphase zu überbrücken.

Allerdings muss für den Aufbau eines solchen Zeltes erst einmal ein geeigneter Standort gefunden werden. Der sollte idealerweise nicht allzu weit von dem alten Markt entfernt sein. Momentan würden verschiedene Varianten geprüft, so die Sprecherin. Eine abschließende Entscheidung sei aber noch nicht getroffen worden.

Weil die Terminkette für Abriss und Neubau noch nicht steht, kann derzeit noch nicht bekannt gegeben werden, wann der neue Markt eröffnet wird. Erfahrungsgemäß geht es schnell, wenn einmal der Anfang gemacht ist. „Sobald der Termin steht, werden wir die Öffentlichkeit informieren“, so Behrens.

Von Markus Kniebeler