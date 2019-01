Rathenow

Die ersten Ausleihtage im neuen Jahr hat nicht wenige Nutzer der Stadtbibliothek überrascht. Der größte Raum im Erdgeschoss, in dem die Sachbuch-Abteilung untergebracht ist, war kaum wieder zu erkennen. Die neuen Regale, ein neuer Anstrich und eine leichte Umordnung der Bücher stießen auf durchweg positive Resonanz. „Heller und freundlicher“, mit dieser Kurzformel lässt sich die Reaktion der Leser zusammenfassen.

Am 10. Dezember war die Stadtbibliothek wegen der Renovierungsarbeiten geschlossen worden. Bis zu den Feiertagen erhielten die Wände einen neuen Anstrich. Außerdem wurde der Teppichboden professionell gereinigt. Und – wichtigste Neuerung von allen – es wurden neue Regale aufgestellt.

Dunkle Regale durch neues System ersetzt

Diese Regale sorgen dafür, dass der rund 80 Quadratmeter große Raum von den Kunden als „heller und freundlicher“ wahrgenommen wird. Denn der Kontrast zu den alten Regalen könnte kaum größer sein. Deren Holz war viel dunkler und zeigte nach über 30 Jahren deutliche Abnutzungserscheinungen. „Es war an der Zeit, hier etwas zu verändern“, sagt Ulrike Wünsch, Leiterin der Stadtbibliothek. Und fügt hinzu, dass sie mit dem Ergebnis der Schönheitskur sehr zufrieden sei.

Rund 30 000 Euro hat sich die Stadt die Renovierung des Sachbuchraums kosten lassen. Die Regale sind vom gleichen Typ wie die bereits erneuerten Regale in den Räumen für Belletristik und Kinderliteratur. Das Bild im Erdgeschoss könnte also einheitlicher nicht sein.

Raum künftig für Veranstaltungen nutzbar

Das neue System hat auch einen unschätzbaren praktischen Vorteil. Weil alle Regale mit Rollen ausgestattet sind, können sie ohne großen Aufwand zur Seite geschoben werden. Das eröffnet die Möglichkeit, den größten Raum der Bibliothek künftig mit wenig Aufwand in einen Veranstaltungsraum umzubauen. Die drangvolle Enge, die in der bisher für Veranstaltungen genutzten Kinderbuchabteilung vorherrschte, gehört nun der Vergangenheit an.

Im Zuge der Umgestaltung haben die Mitarbeiter der Bibliothek auch einige leichte Veränderungen vorgenommen. Bücher beliebter Sparten wie Gesundheit, Handarbeit, Hauswirtschaft oder Kochen wurden aus der oberen Etage nach unten geholt. Weniger beliebte Bücher wanderten stattdessen nach oben.

Für die Mitarbeiter der Stadtbibliothek hat der Umbau übrigens ganz spürbare Auswirkungen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Die früher lauernde Gefahr, sich beim Ein- und Umräumen von Büchern einen Splitter zu holen, ist gebannt. Dafür sind die neuen Regale einfach viel zu glatt.

Von Markus Kniebeler