Rathenow

Der Countdown läuft: Noch 29 Tage, dann wird die Saison im Rathenower Optikpark eröffnet. Kein Wunder also, dass die Gartencrew im Moment alle Hände voll zu tun hat. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. 20 000 Stiefmütterchen wurden am Montag angeliefert. Die müssen schleunigst in die Erde. Die bunten Blümchen sollen in den Strahlenbeeten die Blicke der Besucher auf sich ziehen.

Zur Galerie In 29 Tagen öffnet der Rathenower Optikpark seine Türen. Um die Besucher am Eröffnungstag mit eine gepflegten Anlage zu begeistern, laufen die Arbeiten am Schwedendamm momentan auf Hochtouren.

„Wir kommen gut voran“, sagt Sieglinde Leumann, die gärtnerische Leiterin des Optikparks. Weil das Wetter in den vergangenen Tagen günstig war – kein Regen, kein Sturm, milde Temperaturen – seien bereits fast alle Blumen in der Erde. Am Freitagvormittag waren vier der sechs Farbstrahlen bepflanzt. „Vielleicht kommen wir bis zum Nachmittag durch“, so die Grünexpertin. Ansonsten werde der Rest am Montag erledigt.

Zartes Grün und flaumige Blüten

Der milde Winter hat dafür gesorgt, dass die Natur in diesem Jahr relativ früh erwacht. Beim Rundgang durch den Park fallen die ersten Triebe an Bäumen und Sträuchern ins Auge. Die flaumigen Blüten der Weiden sorgen für gräulich-weiße Tupfer im zarten Grün. Und die ersten Narzissen stellen ihr gelbes Kleid zur Schau.

Allerdings hält sich die Freude darüber in Grenzen. „Wahrscheinlich sind die Osterglocken am Eröffnungstag – dem Ostersonntag – schon verblüht“, sagt Sieglinde Leumann. Sorgen bereiten ihr auch die Tulpen. Wühlmäuse treiben seit Jahren in den Beeten ihr Unwesen und knabbern die Tulpenzwiebeln an. „In diesem Jahr sind die Mäuse besonders aktiv“, so Leumann. Wie groß der Schaden ist, könne man erst sehen, wenn die Tulpenblüte beginne.

Pflegearbeiten im Winter

Zwar ist der Winter die Zeit, in dem die Natur ruht. Das heißt aber nicht, dass die Grünarbeiter nichts zu tun hatten. Zuerst mussten Tonnen von Laub zusammengefegt werden. Dann folgte der Schnitt von Hecken, Sträuchern und Bäumen.

Dieser mächtige Baum am Floßanleger musste gefällt werden. Quelle: Markus Kniebeler

Um die Fällung einiger mächtiger Bäume am Havel-Altarm – einer stand unmittelbar neben dem Floßanleger – kümmerten sich Mitarbeiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes. „Schade um die prächtigen Bäume“, sagt Leumann. Aber aus Sicherheitsgründen sei die Fällung unvermeidlich gewesen.

Flöße sind schon im Wasser

Wegen der Fällung musste die Steganlage am Weißen Café komplett abgebaut werden. Mittlerweile steht sie wieder. Und auch die neun Flöße, mit denen Besuchern des Optikparks die faszinierende Uferlandschaft des Altarms nahe gebracht wird, wurden bereits zu Wasser gelassen. Den Winter über lagen sie an Land. Das war die Zeit für Reparaturarbeiten.

Das Mobiliar wird aufgestellt. Quelle: Markus Kniebeler

An Beschäftigung wird es auch in den kommenden vier Wochen nicht mangeln. Das Mobiliar des Optikparks – Buden, Bänke, Stühle, Liegen – muss aufgestellt werden. Kleine und größere Reparaturen sind zu erledigen. Und die Spielbereiche für Kinder werden gesäubert und auf Sicherheit und Funktionstüchtigkeit kontrolliert.

„Die Spannung steigt“, sagt Pressesprecherin Katja Brunow, die ihrer ersten Saison im Park mit Freude entgegenblickt. „Wir sind mit den Vorbereitungen gut im Plan“, sagt sie. Damit das so bleibt, hat sie einen klitzekleinen Wunsch an den Wettergott. „Kein Frost mehr, ein bisschen Regen in den Nächten und nicht zu hohe Temperaturen, damit von den Frühblühern am Ostersonntag noch etwas zu sehen ist.“

Von Markus Kniebeler