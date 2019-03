Rathenow

Das nennt man eine wegweisende Entscheidung: Bereits im Jahr 1990 trafen die Rathenower Stadtverordneten Beschlüsse, um in das Städtebauförderungsprogramm des Bundes aufgenommen zu werden, ein Jahr später war es so weit. Von 1991 bis 2017 wurden im definierten Sanierungsgebiet Altstadt Rathenow rund 19 Millionen Euro ausgegeben. Nun wurde mit einem Aufhebungsbeschluss das Ende des geförderten Sanierungsprozesses förmlich beurkundet.

Überblick zum Abschluss

Peter Schwerdtfeger, Mitarbeiter im Bauamt der Stadt Rathenow, hat diesen Prozess fachlich begleitet. Im jüngsten Bauausschuss gab er einen kurzen Überblick über das, was in der über anderthalb Jahrzehnte währenden Förderperiode umgesetzt wurde in dem Gebiet, das die Altstadtinsel, das Karree Schleusenstraße/Bergstraße sowie ein Areal rund um die Schlachthausstraße umfasst.

Und das kann sich sehen lassen. In dem besagten Zeitraum wurden im Zuge der Altstadtsanierung rund 19 Millionen Euro verbaut. Mehr als 12,5 Millionen Euro dieser Summe kamen von Bund (5,8 Millionen) und Land (6,8 Millionen). Den Rest steuerte die Stadt Rathenow aus eigener Kasse bei. Das Geld wurde in den unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt.

Auch in das Karree Burg-/Baderstraße wurde investiert. Quelle: Markus Kniebeler

Übergeordnetes Ziel sei gewesen, städtebauliche Zusammenhänge wieder herzustellen in einem Areal, dem im Krieg schwere Wunden zugefügt wurden, erklärte Schwedtfeger. Auf der einen Seite sei man bestrebt gewesen, das, was an historischer Bausubstanz erhalten geblieben ist, durch behutsame Sanierung zu bewahren.

Andererseits habe man aus stadtplanerischer Sicht das Ziel verfolgt, Vorhandenes durch Neues sinnvoll zu ergänzen. Und so die Lebensqualität in diesem geschichtsträchtigen Quartier zu verbessern.

Konkrete Beispiele

Anhand konkreter Beispiele machte Schwerdtfeger klar, wie gut das gelungen ist. Mit der Sanierung der Wohnbebauung auf dem Kirchberg etwa habe man den ältesten Siedlungsbereich der Stadt enorm aufgewertet. Das Gelände zwischen Baustraße und dem Schleusenkanal sei nach dem Abriss der Realschule zu einem attraktiven Wohngebiet entwickelt worden. Auch die Freifläche an der Burg-/Baderstraße entwickele sich endlich wieder zu einem lebendigen Stadtquartier – mit Bezügen zur früheren Bebauung.

Im Sanierungsgebiet Altstadt Rathenow seien seit 1991 nahezu alle Straßen saniert worden, so Schwerdtfeger. Durch gezielten Abriss – als Beispiel sei die Konsumbäckerei in der Schleusenstraße genannt – habe man öffentliche Flächen aufgewertet.

Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus nannte die Altstadtsanierung eine Erfolgsgeschichte. „Das war ein langer, intensiver Prozess, der so erfolgreich verlaufen ist, weil viele an einem Strang gezogen haben“, sagte er. Dem stimmten die Mitglieder des Bauausschusses uneingeschränkt zu.

Von Markus Kniebeler