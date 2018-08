Rathenow

Die Grundschule „Geschwister Scholl“ wird bei der Arbeit mit Kindern aus sozial benachteiligten Familien und Schülern mit Migrationshintergrund doch nicht so viel Unterstützung erfahren, wie erwartet. Nach Auskunft von Rathenows 1. Beigeordnetem Hans-Jürgen Lemle wird der angekündigte Flüchtlings-Lehrer seinen Job nicht antreten. Und von den beiden Unterrichtshelfern, die vom Staatlichen Schulamt versprochen worden waren, wird nur einer seine Tätigkeit aufnehmen.

Einzugsbereich entscheidend Die hohe Zahl von Kindern mit Migrationshintergrund in den Grundschulen „Geschwister Scholl“ und „Weinberg“ hat mit dem Einzugsbereich zu tun, der in der Schulbezirkssatzung festgelegt ist. Nahezu alle Flüchtlingsunterkünfte in Rathenow liegen im Einzugsbereich der beiden genannten Schulen. Deshalb dort die hohe Zahl.

Der Flüchtlingslehrer habe kurz vor Dienstantritt gekündigt, habe das Schulamt mitgeteilt. Ein Ersatz sei nicht in Aussicht. Und auch eine der beiden zugesagten Helferstellen könne wegen eines Personalengpasses nicht besetzt werden.

Besondere Belastungen

Für die Schollschule, die unter den Belastungen, die aus der Zusammensetzung der Schülerschaft resultieren, ächzt, ist das eine herbe Enttäuschung. Seit Monaten bittet Schulleiterin Cornelia Topp um fachliche Unterstützung. Immerhin sind nach Auskunft Lemles nach krankheitsbedingten Ausfällen im vergangenen Schuljahr alle Lehrerstellen besetzt. Und auch die zusätzliche Kraft für den Hort, die über das Programm „Kiez-Kita“ des Brandenburgischen Bildungsministeriums finanziert wird, hat mit Schuljahresbeginn ihre Arbeit aufgenommen.

Die Grundschule Geschwister Scholl. Quelle: Kniebeler, Markus

Um die Dringlichkeit der Lage zu verstehen, muss man nur einen Blick auf die aktuellen Zahlen werfen. Von den 295 Schülern der Schollschule haben 84 einen Migrationshintergrund – das entspricht einem Wert von 28,5 Prozent. Weil die Schüler naturgemäß einen völlig unterschiedlichen Bildungsstand haben, ist der Aufwand, der von den Lehrkräften betrieben werden muss, immens.

Zieht man die Otto-Seeger-Schule in Rathenow-West zum Vergleich heran, könnte der Unterschied krasser kaum ausfallen. In der gesamten Schule gibt es einen Schüler mit Migrationshintergrund. In der Jahngrundschule sind es zwei mehr. Die Weinbergschule mit 38 ausländischen Kindern, das entspricht knapp 15 Prozent, ordnet sich zwischen den Extremen ein.

„Wir müssen versuchen, diese ungleiche Verteilung zu beenden“, sagt Hans-Jürgen Lemle. Denn die Folge seien ungleiche Bildungsvoraussetzungen. Deshalb werde er bei der nächsten Zusammenkunft mit den Leitern der Grundschulen Ende August für eine solidarische Verteilung der Schüler mit Migrationshintergrund plädieren. „Ziel ist es, die Schüler ab dem kommenden Schuljahr gleichmäßig auf die vier Grundschulstandorte zu verteilen.“ Es könne nicht sein, dass eine Schule die gesamte Last zu tragen habe, die mit der Integration ausländischer Schüler verbunden sei.

Positive Signale

Erste Abfragen bei den Schulleitern hätten ihm gezeigt, dass die Bereitschaft vorhanden sei, das Problem gemeinsam anzugehen. Zu klären sei danach, wie man eine gerechtere Verteilung praktisch umsetze. Ob man dafür die Schulbezirkssatzung ändern müsse, oder ob es andere Möglichkeiten gebe. Auch spezielle Probleme, etwa die Behandlung von Geschwisterkindern, müssten gelöst werden.

„Mit gutem Willen werden wir das hoffentlich ohne allzu großen bürokratischen Aufwand hinbekommen“, sagt Lemle. Eines sei aber klar. „Wir müssen uns bemühen, möglichst gleichwertige Lernbedingungen an den Rathenower Schulen zu schaffen.“ Und das könne man am besten erreichen, wenn man an die Bewältigung der aktuellen Herausforderungen solidarisch herangehe.

Von Markus Kniebeler