So viel ist klar: Es wird ein Spektakel. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Am Wochenende 23./24. Juni lädt die Stadt zu den mittlerweile 5. Rathenower Schwedentagen auf den Kirchberg ein. Im letzten Jahr übernahm erstmals die Rathenower Schützengilde von 1830 e.V. die Trägerschaft für das ehrenamtlich organisierte Fest mit mehreren Traditionsvereinen. Am Wochenende trafen sich Vertreter der Traditionsvereine aus Fehrbellin, Linum, Friesack und Rathenow zum letzten Mal, um die Kampfszenen zur Eroberung der Stadt durch die Schweden und die Befreiung durch die kurbrandenburgischen Truppen vor Ort noch einmal durchzusprechen.

Eroberung der Stadt wird nachgespielt

Auch in diesem Jahr wird Sektionschef Michael Renz als Feldmarschall Georg von Derfflinger und Befehlshaber der Kurbrandenburgischen Truppen das Sagen über das Kampfgetümmel haben. „In diesem Jahr haben wir die Szenen der Eroberung der Stadt durch die Schweden und die Rückeroberung durch die Brandenburger Truppen auf dem Kirchberg konzentriert“, sagt er. Die Kirchbergbrücke werde während der Gefechte nicht für Besucher gesperrt sein.

Erstmals gibt es in diesem Jahr Bier-Tonkrüge mit dem alten Rathenower Stadtwappen als Souvenir. Quelle: Uwe Hoffmann

„Auch werden mehr Bänke für die Gäste aufgestellt“, sagt Jens Hubald, der das Fest für die Stadt koordiniert. „Damit soll das Fest für die Besucher noch attraktiver werden. Auch werden, mit Rücksicht auf die Anwohner, die sich über den Lärm beschwert hatten, weniger Kanonen als im letzten Jahr eingesetzt“, so Hubald Zum Schluss werde der Große Kurfürst wieder siegreich zu Pferde in die Stadt einziehen.

Ganz ohne Donner wird es aber nicht gehen. Das Fest wird am 23. Juni, um 11.30 Uhr, mit einem Kanonenschlag eröffnet. An beiden Tagen findet die Darstellung des Schlachtgeschehens um 14 Uhr mit der Besetzung der Stadt durch die Schweden und um 16 Uhr mit der Befreiung der Stadt durch die kurfürstlichen Truppen statt. Der Zapfenstreich beendet den ersten Tag um 22 Uhr und das Fest am Sonntag um 18 Uhr.

Historisches Markttreiben auf dem Kirchberg

Zu beiden Schwedentagen am 23./24. Juni lädt das historische Markttreiben von 11 bis 18 Uhr auf dem Kirchberg ein. Sein Bier kann man in diesem Jahr erstmals aus Tonbierkrügen mit dem alten Rathenower Wappen trinken. Diese ließ „Alter Hafen“-Inhaber Michael Schönberg erstmals anfertigen.

Handwerker, wie der Schmied, demonstrieren traditionelle Gewerke. Auch die „Feldscher“, die Militärfeldmedinziner der Kurbrandenburgischen Artillerie Cottbus, die im letzten Jahr erstmals an den Schwedentagen teilnahmen, kommen wieder nach Rathenow.

Darsteller in historischen Gewändern stellen die geschichtlichen Ereignisse nach. Quelle: Uwe Hoffmann

Für die kleinen Gäste werden historische Spiele angeboten. Erstmals wird auf dem Fest der Spielfilm „Gustav Adolfs Page“ gezeigt. Die bekannteste Verfilmung ist die aus dem Jahr 1960 mit Curd Jürgens und Liselotte Pulver in den Hauptrollen. Die „Gastromeile“ wird auf der Straße vor der TouristInfo konzentriert.

„Wir suchen immer wieder Darsteller, in Uniform oder als Darsteller in historischen Kostümen, die die Schwedentage bereichern wollen“, wirbt Michael Renz. Interessierte können sich telefonisch unter 0151/220 16 678 oder per E-Mail mongeneralad@t-online.de melden.

Der diesjährige Schwedentaler, mit dem das Fest finanziert wird, ist noch für eine Spende von fünf Euro in der Touristinfo am Kirchberg sowie in der Ausstellung des Heimatmuseums in der Berliner Straße erhältlich.

Von Uwe Hoffmann