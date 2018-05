Rathenow

Die Agentur für bürgerschaftliches Engagement hat einige neue Angebote entwickelt, die sie in Rathenow den Menschen im höheren Lebensalter macht. Seit gut einem Monat organisiert sie Kaffeestunden mit Bewegungsspielen. Das Projekt ordnet sich ein in die landesweite Initiative „Lange mobil und sicher zu Hause“ von der Akademie 2. Lebenshälfte und der AOK Nordost, die finanziell unterstützt wird vom Landesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen.

Menschen in hohem Alter, die noch zu Hause leben und sich aufgrund zunehmender körperlicher Einschränkungen, Ängste und Einsamkeit nur noch wenig bewegen, sollen durch das Projekt aktiviert werden. „Wir haben hierfür sieben Ehrenamtliche ausgebildet“, berichtet Kerstin Stein-Maasch von der Agentur für bürgerschaftliches Engagement in Rathenow, „die diese Kaffeestunden mit Bewegungsspielen durchführen.“

Kerstin Stein-Maasch von der Agentur für bürgerschaftliches Engagement. Quelle: Bernd Geske

Die Seniorinnen und Senioren sollen durch die einfachen Bewegungsübungen wieder mobil gemacht werden. Es geht aber auch darum, ihnen den Kontakt und die Kommunikation mit anderen Menschen zu ermöglichen. Die Kaffeestunden mit Bewegungsspielen finden alle zwei Wochen mittwochs in der Zeit von 14.30 bis 15.30 Uhr statt im Gemeinschaftsraum des Hauses Berliner Straße 52. Die Teilnahme ist kostenlos. Die nächste Zusammenkunft ist am Mittwoch, dem 30. Mai.

Maximal 20 Personen können an diesen Runden teilnehmen. Noch sind freie Plätze vorhanden. In naher Zukunft soll es dann ähnliche Kaffeerunden mit Bewegung auch in den Seniorenpflegezentren in Premnitz und im Stadtforst in Rathenow geben.

Elf Gruppen im Land Brandenburg

Bei dem Projekt „Lange mobil und sicher zu Hause“ sollen die älteren Menschen über die Anleitung durch Ehrenamtliche wieder zu Freude an der Bewegung und Zutrauen zu sich selbst finden. Gegenwärtig gibt es im Land Brandenburg elf Gruppen, die sich der Bewegungsförderung von älteren Menschen verschrieben haben.

Auf die Beine gestellt hat die Agentur für bürgerschaftliches Engagement auch eine Nordic-Walking-Gruppe für Menschen über 60 Jahren. Die Gruppe trifft sich an jedem Mittwoch um 16 Uhr zum gemeinsamen Ausmarsch. Die Strecken wechseln, die Streckenlängen liegen zwischen acht und zehn Kilometern. Es werden ausreichend Pausen eingelegt.

Wer sich für die Angebote interessiert, kann sich darüber informieren oder dafür anmelden an der Information des Wohn- und Pflegezentrums am Fontanepark, Telefon 570 100. Auskunft per E-Mail gibt Kerstin Stein-Maasch von der Agentur für bürgerschaftliches Engagement über Kerstin.stein-maasch@wpz-havelland.de.

Projekt für Sturzprävention zusammen mit der AOK

Ein Projekt für Sturzprävention bereitet die Agentur für bürgerschaftliches Engagement in Zusammenarbeit mit der AOK Nordost gerade vor. Gefördert werden sollen das Koordinationsvermögen und die Kraft, um möglichen Stürzen vorbeugen zu können. Die Agentur bildet dafür gerade acht ehrenamtliche Helfer aus.

Inhalte der Schulungen sind die Grundlagen des Balance- und Krafttrainings, Koordinationsschulung mit kognitivem Anteil, ein sicheres Aufstehen sowie die gesunde und genussvolle Ernährung. Im Herbst sollen die Veranstaltungen in Rathenow beginnen.

Angebote für ältere Menschen Die Kaffeestunden mit Bewegungsspielen im Rahmen des Projektes „Lange mobil und sicher zu Hause“ finden alle 14 Tage mittwochs von 14.30 bis 15.30 Uhr im Gemeinschaftsraum an der Berliner Straße 52 in Rathenow statt. Nächstes Mal: 30. Mai. Die Nordic-Walking-Gruppe für Menschen über 60 Jahre trifft sich an jedem Mittwoch um 16 Uhr. Für den Herbst geplant ist ein Kreativkurs für Senioren. Er soll einmal pro Woche im Haus Berliner Straße 52 stattfinden. Um Sturzprävention für ältere Menschen geht es in einem neuen Kurs, der im Herbst beginnt. Informationen und Anmeldung unter Telefon 03385/ 570 100.

Ebenfalls für den Herbst ist der Beginn eines Kreativkurses speziell für Senioren vorgesehen. Er soll einmal pro Woche im Gemeinschaftsraum des Hauses an der Berliner Straße 52 in Rathenow stattfinden. Wie Kerstin Stein-Maasch sagt, ist an Basteln, Malen und Töpfern gedacht. Die Angebote sollen so gestaltet sein, dass sie für ältere Menschen gut geeignet sind.

Nicht zuletzt bietet die Agentur für bürgerschaftliches Engagement am Freitag, dem 25. Mai, ihre nächste Veranstaltung im Rahmen der Reihe Generationstreff an. Von 16 bis 18 Uhr gibt es an diesem Tag auf dem Hof der Forststraße 19 in Rathenow ein gemütliches Beisammensein mit Discomusik und Speisen vom Grill. Erwartet wird Clown „Popolino“, der bei den Teilnehmern für Unterhaltung sorgen will.

Von Bernd Geske