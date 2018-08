Rathenow

„Wir sind die Schüler an der Schule Spektrum”, heißt es in der Schulhymne, mit der die Schüler der Förderschule ihre neuen Mitschüler musikalisch willkommen hießen. „Hier kannst du anders als andere sein.” Am Montagvormittag wurden vier neue Schüler und zwei Umschüler im Rahmen einer kleinen Feierstunde in die neue 1. Klasse der Förderschule Spektrum aufgenommen. Ein fünfter Erstklässler kommt in den nächsten Tagen noch dazu.

45-minütiges Programm zur Begrüßung

Das 45-minütige Programm, das von den neuen Schülern und ihren Familien mit großem Interesse verfolgt wurde, gestalteten die Schüler der Unterstufe. Sie sangen Lieder, wie das der „Fünf Fische” und rezitierten Gedichte wie „Der A(a)l-fabet”. „Was braucht man alles für die Schule?”, fragte Schulleiterin Antje Resch die „Großen” „Neben Schulheften, Büchern Lehrern, Spiel und Spaß vor allem Freunde.”

Die werden Valentin Kühne, Grazie Trüzschler, Leon Schmelter und Ciara Joleen Schumann wohl bald finden. „In den nächsten Tagen werden die neuen Schüler das Schulgebäude und die Tagesabläufe kennen lernen”, so Schulleiterin Resch. „Im Unterricht stehen in den ersten Tagen zunächst die Arbeit mit den Unterrichtsmaterialien, oder das Trainieren von Abläufen wie Schulmappe packen auf dem Plan.”

Natürlich gab es für die neuen Schüler auch Schultüten. Quelle: Uwe Hoffmann

An der Förderschule Spektrum werden derzeit 60 Schüler im Alter von sechs bis 18 Jahren durch insgesamt 21 Lehrer und Unterrichtshelfer unterrichtet. Dabei werden die sieben Klassen grundsätzlich durch zwei Pädagogen betreut, um auf individuelle Lernvoraussetzungen und Bedürfnisse der Schüler eingehen zu können.

„Wir achten die Unterschiedlichkeit jedes Schülers und richten die Art der Förderung auf seine bestmögliche individuelle Entwicklung aus“, heißt es im Leitbild der Förderschule Spektrum mit dem sonderpädagogischen Schwerpunkt „geistige Entwicklung“, in Trägerschaft des Landkreises Havelland.

Bis zum Wendejahr 1989 wurden geistig behinderte Kinder und Jugendliche in Sonder-Kitas, Heimen, Werkstätten oder im Elternhaus betreut. Zum Schuljahr 1991/1992 wurde das Recht und die Pflicht auf schulische Bildung für diese Kinder eingeführt.

Eröffnung im Februar 1992

In Rathenow begann man mit dem Unterricht zunächst in den Räumen der damaligen Sonder-Kita in der Semliner Straße. Auf Grund der besseren Räumlichkeiten und zentralen Lage wurde die Kita „Juri Gagarin“ in der Großen Hagenstraße 3b umgebaut und am 29. Februar 1992 als Förderschule feierlich eröffnet.

„So vielfältig wie die Farben des Lichts ist das Leben an unserer Schule“, sagte ein Schüler aus Anlass der Namensgebung der Förderschule „Spektrum“ im November 2005. Weitere Informationen zur Förderschule findet man unter www.schule-spektrum-rathenow.de.

In der Stadt Rathenow waren am Samstag insgesamt 195 Erstklässler zur Einschulung in den vier Grundschulen angemeldet – 28 an der Seeger-Schule, 50 an der Jahn-Schule und 49 an der Scholl-Schule in jeweils zwei Klassen sowie 68 an der Weinberg-Schule in drei ersten Klassen.

Von Uwe Hoffmann