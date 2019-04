Rathenow

Die Arbeit von Schulsozialarbeitern ist für Kinder, die im familiären Umfeld keine Ansprechpartner für ihre Ängste und Probleme finden, immens wichtig. Deshalb sollte die Stadt Rathenow sich dafür einsetzen, die Schulsozialarbeit zu stärken.

Das ist eine der zentralen Botschaften des Konzeptes für die Kinder- und Jugendarbeit, das 2015 erstmals erstellt wurde. Nun stellte Rathenows Jugendkoordinator Tilo Windt das frisch überarbeitete Konzept im Rathenower Bildungsausschuss vor.

Aktuelle Bestandsaufnahme

Erstes Ziel der fast 50 Seiten starken Ausarbeitung ist eine Bestandsaufnahme der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen in Rathenow. Wie ist die soziale Lage, welche Freizeitangebote gibt es, wer sind die Ansprechpartner und woran mangelt es? Diese und andere Fragen werden in der Studie systematisch beantwortet.

„Diese Arbeit ist kein Selbstzweck“, sagt Tilo Windt. Die Situationsbeschreibung sei vielmehr die Voraussetzung dafür, beim Kreis als Träger der Jugendhilfe und anderen Geldgebern finanzielle Unterstützung für ausgewählte Vorhaben anzufordern. Und das funktioniere nur, wenn entsprechende Anträge gut begründet und mit aktuellen Daten untersetzt seien.

Bunte Angebotspalette

Blättert man das Konzept durch, kommt man zu dem Schluss, dass es – was die Möglichkeiten angeht – ganz so schlecht um die Rathenower Jugend nicht bestellt ist. Vor allem die Palette an sinnvollen Freizeitangeboten ist vergleichsweise bunt.

Neben diversen Sportvereinen gibt es zwei offene Angebote mit beträchtlicher Anziehungskraft: Das Freizeithaus Mühle am Schwedendamm und das Jugendhaus Oase in der Bergstraße. Hier wie dort können Kinder und Jugendliche ihre Freizeit gemeinsam und weitestgehend selbstbestimmt verbringen. Wenn Bedarf besteht, stehen ausgebildete Pädagogen als Ansprechpartner zur Verfügung. Außerdem gibt es den Rideplatz am Körgraben, der zum Outdoor-Treffpunkt für junge Menschen entwickelt werden soll.

Bedarf an der Schollschule

„Das Gesamtangebot für Kinder und Jugendliche in Rathenow ist im Vergleich zu anderen Kommunen gut“, sagt Tilo Windt. Das heiße aber nicht, dass es keinen Bedarf mehr gebe. Gerade im Bereich der Schulsozialarbeit sei eine Erhöhung der Betreuungsquote geboten. Vor allem an der Schollschule werde eine Kraft zur Betreuung der heterogenen Schülerschaft dringend benötigt.

Ob und wie diese Forderung erfüllt wird, ist Aufgabe der Politik. Die meldet den Bedarf an und beantragt die mögliche Unterstützung. Wird diese nicht gewährt, kann die Stadt versuchen, die Defizite aus eigener Kraft zu beseitigen.

Von Markus Kniebeler