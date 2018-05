Rathenow

Fast drei Wochen verbrachte die Göttlinerin Elke Dartsch im März in Gambia. Statt am Strand zu liegen, hat sie dort verschiedene Hilfsprojekte des Vereins „Hand in Hand“ besucht, die unter anderem von zahlreichen Havelländern unterstützt werden.

Weil die vielen Helfer und Unterstützer natürlich wissen wollen, ob ihre Spenden angekommen sind und wie es den Menschen in Gambia geht, wird Elke Dartsch nun in einer öffentlichen Veranstaltung von ihrer Reise berichten.

Unter dem Motto „Ich habe ein Lächeln mitgebracht“ lädt die Göttlinerin am Dienstag, dem 5. Juni um 18 Uhr in das Restaurant „Zum Alten Hafen“ ein. In Worten und Bildern wird sie von ihrer zweiten Reise in das westafrikanische Land berichten.

Die beiden Gemeinschaftsgärten in Kitty, die Schulgärten und die Schulen in Sanyang und Rumba und weitere Orte, die nun von dem Verein „Hand in Hand“ unterstützt werden, hat die Havelländerin besucht.

Rathenowerin ist überzeugt von der Arbeit des Vereins

Was sie zu berichten hat, ist nicht nur der aktuelle Stand der Projekte vor Ort. Sie hat Geschichten mitgebracht wie die von dem Mauerer, der jeden Tag 20 Kilometer mit dem Rad bis nach Kitty auf sich nimmt, um für die Menschen dort ein Wasserbecken zu bauen.

Es sind berührende und heitere Erlebnisse, die Mut machen. „Es ist toll zu sehen, dass sich die Frauen Dank der Arbeit in den Gemeinschaftsgärten, die sie mit der Hilfe von ,Hand in Hand’ angelegt haben, etwas Geld dazu verdienen können. Darüber dürfen sie frei verfügen, was ihnen ein Stück Unabhängigkeit gibt“, erklärt Elke Dartsch.

Sie hat sehr viel Positives zu berichten, verschweigt aber auch nicht die Schattenseiten. Dazu gehört zum Beispiel die Tatsache, dass chinesische Investoren Gambia für sich entdeckt haben und unter anderem den Fischmarkt erobern mit fatalen Folgen für die Bevölkerung und die Umwelt.

Außerdem hat Elke Dartsch auch auf ihrer zweiten Reise wieder erlebt, was „falsche Hilfe“ anrichten kann.

Fußballschuhe und -bälle haben die Havelländer gespendet. Eine Spende, die nachhaltig wirkt. Denn sie sorgt dafür, dass die Menschen in Kitty eine Fußballmannschaft bilden können, sich stärker mit ihrer Heimat verbunden fühlen. Ein wichtiger Punkt wenn es darum geht, Fluchtursachen zu bekämpfen. Quelle: privat

Davon wird sie ebenfalls am 5. Juni berichten. Und nicht zu vergessen, der Auftrag der Stinknormalen Superhelden, für die sie vor Ort recherchiert hat.

„Diese Reise hat meinen Eindruck von der Arbeit des Vereins noch einmal bestätigt. Sie arbeiten nicht für die Menschen in Gambia, sondern Hand in Hand mit ihnen. Das bedeutet auch, Unterstützung gibt es nur, wenn die Menschen vor Ort mitanpacken“, betont Elke Dartsch.

Wer wissen will, wie die Hilfe i Gambia voranschreitet, wie die Menschen dort leben und wie man ihnen helfen kann, der kommt am 5. Juni zum Alten Hafen. Der Eintritt ist frei.

Von Christin Schmidt