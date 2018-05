Rathenow

Mit Farben experimentieren, der Fantasie auf der Leinwand freien Lauf lassen oder mit den Händen etwas aus Ton formen – für die meisten Menschen sind dies Erinnerungen aus der Schulzeit. Die wenigsten sind im Alltag kreativ, dabei ist das durchaus gesund.

Wer sich davon überzeugen will oder einfach Lust hat, mal wieder seine künstlerisch Seite zu entfalten, kommt am Samstag, dem 26. Mai, ins Atelier der Freien Schule für Kunst und Musik TonArt am Körgraben 1 B. Dort hat jeder von 10 bis 18 Uhr die Gelegenheit, einen Pinsel in die Hand zu nehmen oder sich anderweitig kreativ auszutoben.

Die bildende Künstlerin und Musikerin Annelie Knobloch und ihre Mutter, Musikerin Gabriele Knobloch, laden zu einem Tag der offenen Tür ein und haben dazu ein umfangreiches Programm vorbereitet. Ihr Ziel ist es, das vielfältige Angebot von TonArt zu präsentieren und zugleich den Gästen einen interessanten Tag in familiärer Atmosphäre zu bieten.

Blaudruck-Technik selbst ausprobieren

Zu den Höhepunkten am Samstag gehört ein Schnupperkurs in der traditionellen Blaudruck-Technik. Hartmut Tonne aus Wolsier wird die Gäste in die Geheimnisse des Blaudrucks einführen und sie einladen, das Ganze selbst auszuprobieren.

Dafür bringt er Färbekübel und jede Menge Indigo mit, um verschiedene Techniken zu zeigen, mit denen die unterschiedlichsten Muster entstehen. Wer mag, bringt sich T-Shirts, Tischdecken oder dergleichen mit und kann diese vor Ort mit der dunkelblauen Pflanzenfarbe bedrucken.

„Wichtig ist, dass der Stoff aus 100 Prozent Baumwolle oder Leinen besteht und vorgewaschen ist. Ansonsten haben wir auch Stofftaschen und -beutel zum Färben im Atelier“, verspricht Annelie Knobloch.

Wer Spaß am Blaudruck hat, kann noch tiefer in das Thema einsteigen und sich für einen vierwöchigen Kurs anmelden, den Hartmut Tonne in Zusammenarbeit mit TonArt demnächst anbietet.

Neuer Kunstkurs für Erwachsene in Rathenow

Zum Tag der offen Tür wird auch eine kleine Bühne vor dem Atelier aufgebaut. Hier zeigen Musikschüler von TonArt ihr Können. Zudem wird Gabriele Knobloch mit dem Pianisten Markus Tecklenburg und dem Schlagzeuger Jörg Schönrock für die Gäste improvisierte Swing- und Jazzstandards spielen.

Auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Schüler der Kunstkurse werden zudem Kindergesichter bunt bemalen. Sogar der Gehweg vor dem Atelier darf mit Kreide verschönert werden. Annelie und Gabriele Knobloch freuen sich auf einen kreativen Tag mit vielen guten Gesprächen.

Übrigens können nicht nur Kinder und Jugendliche bei TonArt kreativ werden. Seit Kurzem bietet Annelie Knobloch auch einen Kunstkurs für Erwachsene an, in den Interessierte jederzeit einsteigen können. Der Kurs findet montags um 19 Uhr im Atelier am Körgraben 1B statt. Mehr Infos online auf: www.tonart-hvl.de

Von Christin Schmidt