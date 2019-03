Rathenow

Seit rund zehn Jahren ist der „ Fight Club Rathenow“erfolgreich im Kinder-, Jugend- und Erwachsenensport dabei.aktiv.

Nun wollen die Sportler ihr Angebot rund um den thailändischen Kampfsport „Muay Thai“ ausweiten. Dazu findet erstmals das thailändische Wasserfest „ Songkran“ in Rathenow statt. Es handelt sich dabei um das Neujahrsfest der Thai-Völker nach dem thailändischen Mondkalender.

Kombiniert mit Sport

Es ist immer zwischen dem 13. und 15. April – darum lädt der „ Fight Club Rathenow“ für den 13. April zu einem Kultur- und Kampfsportfest ein. Ziel ist es, die Tradition nach Rathenow zu holen – kombiniert mit dem thailändischen Kampfsport.

Die Veranstalter arbeiten darum an einem interessanten Programm, das sowohl Sportelemente als auch Kulturangebote enthält. Man kann sich den Abschiedskampf von Peter Bäumler ansehen. Bäumler ist mehrfacher Bundeschampion und hat an internationalen Vergleichen teilgenommen.

Traditioneller Stil

Dazu kommt ein Rahmenprogramm im traditionellen thailändischen Stil (unter anderem Kampfkunstvorführungen, 4-Mann Turnier). Erwartet werden Teilnehmer von der thailändischen Botschaft. Für den Appetit sorgen thailändische Streetfoodstände.

Den ganzen Tag werden Muay Thai Kämpfe im neu erbauten Ring gezeigt. Zu sehen ist das „Punch it International Newcomer Challenge Turnier Deutschland“. Dazu kommen sechs weitere Superfights. Der Sieger des 4-Mann Turniers gewinnt zwei Wochen Training im Punch it Gym Koh Samui Muay Thai in Thailand.

Tickets im Fight Club

Ein Ausflug zum thailändischen Wasserfest „ Songkran“ lohnt sich also. Los geht es am Samstag, 13. April, Fightclub Rathenow, Milower Landstraße 7 in Rathenow. Einlass ab 14 Uhr, Beginn: 14.30 Uhr. Im Fight Club Rathenow gibt es auch Tickets im Vorverkauf.

Von Joachim Wilisch