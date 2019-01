Rathenow

Die Mobile Sozialberatung Havelland ist umgezogen, weil sie größere Räumlichkeiten braucht. Seit Montag befindet sie sich in der Berliner Straße 59 in Rathenow. Die Einrichtung ist zuständig für die Betreuung von allen geflüchteten Menschen im Landkreis Havelland, die in Wohnungen leben. Der Kreis hat die Awo Betreuungsdienste gGmbH mit dieser Aufgabe betraut.

Weil das Land Mitte des vergangenen Jahres eine wichtige Vorschrift geändert hat, ist die Zahl der Anspruchsberechtigten stark gewachsen. Deshalb hat die Mobile Beratung mehr Platz gebraucht.

Für Menschen im Asylverfahren

Anspruch auf Unterstützung durch die mobilen Beraterinnen und Berater haben alle Menschen, die sich in einem Asylverfahren befinden, erklärt Valentin Franklyn, der Leiter des Fachbereichs Migration. Anspruchsberechtigt seien auch Menschen, deren Asylverfahren entschieden ist und die eine Ablehnung bekommen haben. Ihr Hiersein wird dann durch eine Duldung geregelt.

Neu hinzu gekommen sind in den letzten Monaten alle geflüchteten Menschen, die einen Aufenthaltstitel haben und finanzielle Leistungen gemäß Sozialgesetzbuch II erhalten. Früher hatten sie keinen Anspruch, nach der neuen Regelung des Landes können sie nun aber bei Bedarf drei Jahre lang auf Unterstützung durch die Mobile Sozialberatung zurückgreifen.

Landkreis Havelland war sehr schnell

Weil die neue Gruppe von Anspruchsberechtigten dazu gekommen ist, hatte das zur Folge, dass die Zahl der Stellen für die Mobile Sozialberatung von einstmals fünf auf nunmehr 14 Fachkräfte erhöht worden ist. Der Landkreis Havelland sei hier sehr schnell gewesen, sagt Valentin Franklyn. Er habe zügig das neue Konzept formuliert und die Finanzen zur Verfügung gestellt. Kostenträger ist das Sozialamt des Landkreises, die Ausgaben werden refinanziert durch das Land.

Die Mobile Sozialberatung in Rathenow ist zuständig für den gesamten Kreis Havelland. Weil sich die erforderlichen freien Wohnungen aber zum überwiegenden Teil im Westhavelland befanden und befinden, wohnen die weitaus meisten Klienten hier. Es gibt eine enge Zusammenarbeit mit der Migrationsberatung und dem Interkulturellen Familiencafé in Rathenow, deren Träger auch die Awo ist.

Kurze Wege zu den Partnern

„Es ist schön in den neuen Räumen“, sagt Valentin Franklyn, „wir sind gut vernetzt und haben kurze Wege zu unseren Partnern.“ Als wichtiges Ziel für 2019 nennt er, mehr mit den Migranten darüber zu reden, wie man sich in Wohnungen verhält. Stichworte sind Nachtruhe, Betriebskosten und Mülltrennung. Auch mit Nachbarn wolle man mehr als bisher sprechen und Hintergründe erklären.

Die Zusammenarbeit mit der Rathenower Streetworkerin Katrin Wittek soll verbessert werden, weil sich hier Berührungspunkte heraus gestellt haben. Nicht zuletzt will sich die Mobile Sozialberatung darum kümmern, dass Frauen mit Migrationshintergrund mehr am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Es gibt schon eine solche Gruppe, die soll aber künftig noch mehr selbstständig arbeiten.

Von Bernd Geske