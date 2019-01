Rathenow

Wer hätte das gedacht? Die Stadt Rathenow besitzt und kümmert sich um 24 Spielplätze. Sechs davon befinden sich in den Ortsteilen, der Rest liegt im Stadtgebiet. Dank regelmäßiger Pflege und Kontrolle befinden sich die meisten dieser Spielplätze in einem ordentlichen Zustand. Was nicht heißt, dass kein Bedarf an Reparaturen, Ausbesserungen oder Erweiterungen besteht.

Jede Menge Zahlen und Informationen zum Zustand der städtischen Spielplätze hat die Rathenower Verwaltung zusammengestellt. Den Anstoß dazu gab im Herbst die Linke. Die Stadtverordnete Karin Dietze hatte erklärt, eine solche Bestandsaufnahme sei nötig, um Investitionen gezielter tätigen zu können. Wenn man den Zustand eines jeden Spielplatzes kenne, könne man festlegen, wo am dringlichsten gehandelt werden muss.

Weicher Standortfaktor

Ziel der Initiative ist Dietze zufolge, die Stadt Rathenow attraktiver für Familien mit Kindern zu machen. Wenn man bei dieser Klientel für den Zuzug werbe, müsse man etwas bieten können. Attraktive Kinderspielplätze seien eines von vielen Argumenten, mit denen man Familien dazu bewegen könne, Rathenow als Lebensort ins Auge zu fassen.

In der alphabetisch geordneten Auflistung sind die wichtigsten Informationen über den jeweiligen Spielplatz übersichtlich zusammengestellt. Neben dem Alter der Anlage und der Größe der Fläche sind auch die Baujahre der einzelnen Spielgeräte vermerkt. Am Ende der Auflistung gibt eine stichwortartige Beurteilung Aufschluss über den Zustand des Platzes. Außerdem wird eingeschätzt, welche Investitionen nötig sind, um die Attraktivität der Anlage zu erhöhen.

Bei dem Spielplatz „Am Anger“ in Rathenow Süd etwa wird darauf verwiesen, dass die Spielgerätekombination nach 25 Jahren erneuert werden müsste. Geschätzte Kosten: rund 35 000 Euro.

Ronny Blankenburg, Angestellter beim Betriebshof der Stadt Rathenow, kümmer sich um 24 Spielplätze. Quelle: Markus Kniebeler

Allerdings werden in dem Papier keine Prioritäten festgelegt. Die Entscheidung, in welche Spielplätze tatsächlich investiert wird, treffen die Stadtverordneten. Die übersichtliche Auflistung liefert ihnen die nötigen Daten und Fakten.

Jede Menge Informationen

Der Informationswert ist hoch. So erfährt man beispielsweise, dass das Echsenland am Rathenower Weinberg mit 7600 Quadratmetern der mit Abstand größte Spielplatz der Stadt ist. Und auch bei der Beurteilung des Wartungs- und Pflegeaufwandes ganz vorne liegt. Nicht nur, weil die hölzernen Spielgeräte ständig kontrolliert und ausgebessert werden müssen. Sondern auch, weil die in den Hang gebaute Anlage immer wieder Sicherungs- und Stabilisierungsarbeiten notwendig macht.

Der kleinste Spielplatz in der Innenstadt befindet sich übrigens auf dem Georg-Penning-Platz. 250 Quadratmeter groß ist die Anlage, die im Jahr 2009 eröffnet wurde. Der Spielplatz sei wegen seiner zentralen Lage gut besucht, heißt es in der Einschätzung der Verwaltung. Deshalb sei zu überlegen, ob nicht eine zusätzliche Schaukel installiert werden könnte.

Alle 24 Spielplätze unterliegen einem strengen Kontroll- und Reinigungsrhythmus. Einmal pro Woche wird jede Anlage kontrolliert und gesäubert. Außerdem findet monatlich ein Sicherheitscheck statt, bei dem die Geräte unter die Lupe genommen werden. Und einmal im Jahr rücken TÜV-Prüfer an, die jeden Platz akribisch kontrollieren.

Von Markus Kniebeler