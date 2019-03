Rathenow Rathenow - Stadt und KSB schließen Vertrag für den Rideplatz Die Stadt Rathenow und der Kreissportbund Havelland teilen sich die Verantwortung für den Rideplatz, das soll nun vertraglich festgeschrieben werden. Im Bildungsausschuss wurde das Papier vorgestellt.

Der „Rideplatz“ am Körgraben in Rathenow nimmt Gestalt an. Am 25. Mai wird der neue Skatepark feierlich eröffnet. Quelle: Foto: Privat