Rathenow

Der Start war durchwachsen. Am 9. Dezember des vergangenen Jahres übernahm die Hansatische Eisenbahngesellschaft (Hans) den Betrieb auf der Regionalbahnlinie 34 zwischen Rathenow und Stendal. Die 100-Tage-Bilanz fällt durchwachsen aus. Verspätungen und Zugausfälle stellten die Geduld der Fahrgäste gleich am Anfang des Betreiberwechsels auf die Probe.

Probleme gleich zu Beginn

Vor allem im Dezember und im Januar hatte das in der Prignitz beheimatete Unternehmen mit Problemen zu kämpfen. Mehrere Fahrten zwischen den beiden Kreisstädten mussten komplett gestrichen werden, außerdem kam es auf der rund 40 Kilometer langen Strecke zu Verspätungen.

An einigen dieser Störungen war die Hansatische Eisenbahngesellschaft nicht schuld. So starteten gleich nach Übernahme des Betriebs Gleisbauarbeiten durch die Deutsche Bahn, die zu Verspätungen führten.

Krankheiten und technische Schwierigkeiten

Ein Großteil der Schwierigkeiten war indes hausgemacht – vor allem die Zugausfälle. Longina Hessel, Sprecherin des Unternehmens, nennt zwei Ursachen für die Probleme. Zum einen sei es zu technischen Störungen an den Triebfahrzeugen gekommen. Die gebrauchten Züge des Typs Lint seien vom Vorbesitzer erst kurz vor dem Betriebsstart übergeben worden. Das Werkstattteam der Hans habe nur wenig Zeit gehabt, sich auf die neuen Fahrzeuge einzustellen.

Zum zweiten hätten Krankmeldungen zu Ausfällen geführt. Es sei nicht leicht gewesen, Personal für die Strecke zu rekrutieren, sagt Hessel. Als gleich nach der Betriebsübernahme Triebfahrzeugführer erkrankt seien, habe man nicht genügend Personal gehabt, um die Ausfälle zu kompensieren.

Mittlerweile läuft es besser

Der Sprecherin zufolge sind diese Anfangsschwierigkeiten nun weitestgehend überwunden. Die technischen Probleme an den Fahrzeugen habe man in den Griff bekommen. Einer von den drei Zügen werde derzeit einer umfangreichen Inspektion unterzogen.

Und auch die Personaldecke ist Hessel zufolge jetzt nicht mehr so dünn wie Ende des vergangenen Jahres, so dass Ausfälle kompensiert werden können. Allerdings wird es bis zum 17. Mai wegen der DB-Gleisbauarbeiten einen Baufahrplan geben, der Verzögerungen zur Folge hat. Die veränderten Fahrzeiten seien an den Bahnhöfen ausgehängt und könnten im Internet eingesehen werden (www.hanseatische-eisenbahn.de).

Die Hanseatische Eisenbahngesellschaft – Firmensitz Putlitz ( Prignitz) – wird die RB 34 von Rathenow nach Stendal bis zum Dezember des Jahres 2022 betreiben. Dann wird die Strecke wieder neu vergeben

Von Markus Kniebeler