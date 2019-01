Rathenow

Wenn Ihnen in diesen Tagen auf der Straße kleine Könige entgegenkommen und sich die Vermutung Bahn bricht, es könne sich um eine Karnevalstruppe auf dem Weg zum Kinderfasching handeln, dann liegen Sie mächtig daneben. Wer Ihnen da begegnet, sind die Sternsinger der katholischen Gemeinde St. Georg. Wie in jedem Jahr ziehen sie durch die Stadt, um Spenden für ein besonderes Projekt zu sammeln.

Am Donnerstagnachmittag machten die Sternsinger im Rathenower Rathaus Station. Bürgermeister Ronald Seeger und Mitarbeiter der Verwaltung waren ins Foyer gekommen, um den Liedern und Vorträgen der Kinder zu lauschen. Und wie in jedem Jahr brachten die kleinen Könige ein ernstes Anliegen zur Sprache.

Spenden für Kinder in Peru

In Liedern und mit kurzen informativen Texten wurden Kinder vorgestellt, die uns – obwohl sie in weiter Ferne leben – nahe sind. Denn obwohl ihre Heimat Peru ist und obwohl sie eine Behinderung haben, handelt es sich doch in erster Linie um Kinder, deren Wünsche, Sehnsüchte und Träume sich nicht so sehr von denen junger Menschen hierzulande unterscheiden.

Konkret unterstützt die Sternsingeraktion in diesem Jahr eine Einrichtung in der peruanischen Hauptstadt Lima. In dieser Schule lernen behinderte und nicht behinderte Kinder miteinander. 100 bis 120 Kinder mit besonders schweren Behinderungen erhalten einen besonderen Förderunterricht, weitere 50 bis 100 Kinder gehen in Inklusionsklassen an Regelschulen. Projektmitarbeiter sensibilisieren dort Lehrer und Mitschüler für Kinder mit Behinderung und achten darauf, dass diese nicht zu kurz kommen.

„Wir gehören zusammen, die Kinder der Erde, ich und du“ sangen die Rathenower Kinder und drückten so ihre Solidarität aus – nicht nur mit ihren Altersgenossen in Peru, sondern mit allen Kindern weltweit. Die Botschaft war unüberhörbar: Jeder Mensch, jedes Kind auf dieser Erde hat das Recht, mit Respekt und Liebe behandelt zu werden.

Besuch beim Landrat

Bürgermeister Ronald Seeger verfolgte den Auftritt mit großer Aufmerksamkeit und wünschte den Kindern viel Erfolg bei ihrer Aktion. Und natürlich ließ er es sich nicht nehmen, den Sternsingern eine Spende mit auf den Weg zu geben. Nicht anders hielt es Landrat Roger Lewandowski, bei dem die Truppe nach dem Rathaus-Besuch Station machte.

Seit Mittwoch sind die Sternsinger unterwegs – nicht nur in Rathenow, sondern auch in Premnitz, Rhino und anderen Orten des Landkreises. Bis Sonntag dauert die Aktion, die in allen Teilen Deutschlands stattfindet. Übrigens bekommen Spender zum Dank ihr Haus gesegnet. So geschah es am Donnerstag auch im Rathaus und in der Kreisverwaltung. Die Sternsinger schrieben das Symbol „C+M+B“ an die Wand, was „Christus Mansionem Benedicat“ („Christus segne dieses Haus“) bedeutet. Da kann ja nichts mehr schief gehen.

Von Markus Kniebeler