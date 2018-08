Rathenow

Im Technologie- und Gründerzentrum wird es bald wieder eine Kantinen-Versorgung geben. Die Sanierung des Kantinen- und Küchenbereichs im Erdgeschoss von Haus 1 ist in vollem Gange. Nach Auskunft von TGZ-Geschäftsführer Norbert Heise sollen die Arbeiten bis Ende des kommenden Monats abgeschlossen werden.

Neuer Betreiber gesucht

Ob der Kantinenbetrieb dann gleich aufgenommen wird, ist allerdings noch ungewiss. Denn es wird noch ein Betreiber für die Kantine gesucht. Mit Annoncen hat Heise potenzielle Interessenten bereits aufgerufen, sich zu melden.

Zu vermieten ist eine rund 90 Quadratmeter große Fläche, bestehend aus dem rund 70 Quadratmeter großen Speiseraum sowie einer Küche mit Abstellkammer. Mobiliar und Kücheneinrichtung sind vorhanden. „Sollte der künftige Betreiber irgendwelche besonderen Wünsche haben, müssen wir das im Rahmen der Vertragsverhandlung klären“, sagt Heise.

Mitbeginn ab 1. Oktober gewünscht

Wünschenswert wäre nach Auskunft Heises ein Mietbeginn am 1. Oktober. Sollte das nicht klappen, könne auch über einen späteren Einstieg des neuen Betreibers verhandelt werden.

Seit Beginn des Jahres ist die Kantine im TGZ nicht mehr in Betrieb. Ein defektes Heizungsrohr hatte den Boden im Bereich von Küche und Kantine so durchweicht, dass er ausgetauscht werden musste. Auch die Wände waren in Mitleidenschaft gezogen worden.

Blick auf das durchgerostete Heizungsrohr, das im Erdgeschoss von Haus 1 des TGZ erhebliche Schäden verursacht hat. Quelle: Markus Kniebeler

Heise hätte sich gewünscht, dass die Sanierung des Schadens schneller über die Bühne gegangen wäre. Aber weil die Sache ein Fall für die Versicherung war, mussten Verhandlungen geführt, Gutachten eingeholt werden. Das hat die Sache in die Länge gezogen.

Fliesen müssen noch gelegt werden

Doch jetzt sind die Arbeiten im Küchen- und Kantinenbereich in vollem Gange. Der Boden wurde aufgestemmt, die durchgerosteten Rohre der Heizungsanlage sind durch neue ersetzt worden, der neue Estrich ist verlegt. Auch die schadhaften Küchenwände sind saniert. Restarbeiten an der Elektroanlage stehen noch aus. Und der Boden sowie Teile der Wände sind zu fliesen. Das soll in den kommenden Wochen geschehen.

Weil diese Arbeiten sich aus den oben erwähnten Gründen in die Länge gezogen haben, hatte der bisherige Kantinenbetreiber den Vertrag gekündigt.

Norbert Heise, Geschäftsführer des TGZ in Rathenow Quelle: Markus Kniebeler

In der Kantine versorgt werden sollen vor allem die 80 bis 100 Mieter des TGZ. Aber auch Mitarbeiter von umliegenden Betrieben können das Angebot nutzen. Gewünscht ist die klassische Frühstücksversorgung mit Brötchen, Kaffee und was dazugehört. Auch ein Imbissangebot – Buletten und Knacker etwa – soll vorgehalten werden. Und mittags hat es bislang vier Wahlessen gegeben. So ähnlich soll es auch in Zukunft wieder sein.

Betreiberkonzept erwünscht

Die Interessenten sind aufgerufen, sich mit einem Betreiberkonzept – Öffnungszeiten, Speisenangebot, Personaleinsatz – beim TGZ zu bewerben. (Technologie und Gründerzentrum Havelland GmbH, Grünauer Fenn 42, 14712 Rathenow; Email: info@tgz-havelland.de) „Wir werden die Angebote prüfen und uns mit den Kandidaten in Verbindung setzen“, so Heise.

Während die Sanierung des Kantinenbereichs kurz vor dem Abschluss steht, ist die Reparatur in den restlichen Erdgeschossflächen von Haus 1 noch nicht erfolgt. Betroffen sind zwei Büros und zwei Versammlungsräume. „Das werden wir in diesem Herbst in Angriff nehmen“, sagt Heise. Die Heizungsanlage aber, an der auch die oberen Etagen hängen, soll zu Beginn der kalten Jahreszeit funktionieren.

Von Markus Kniebeler