Mitreißende Rhythmen, toller Gesang, klasse Choreographien. Im Optikpark war am Samstag Bewegung angesagt. Nach der Pause im vergangenen Jahr hatte der Rathenower Optikpark in diesem Sommer wieder zum Dance Meeting in den Optikpark eingeladen. Am 9. Dance Meeting beteiligten sich in diesem Jahr verschiedene Tanzgruppen, vor allem aus Rathenow.

„Tanz verleiht den Noten Beine“, unter diesem Motto des Dance Meetings eröffneten die „Sternchen“ des Rathenower Carnevalclubs mit ihrem ersten von drei Tänzen das 9. Treffen der Tanzformationen auf der großen Bühne im Mühlenhof am Schwedendamm. Bereits danach hatten die Mädchen von „Crazy Dance“ ihren zweiten öffentlichen Auftritt. Die Premiere meisterten die Tänzerinnen am Tag zuvor, zu „Mit Musik um die Welt“.

Erst Ende April gründete die 16-jährige Rathenower Schülerin Fatema Shafaie die interkulturelle Tanzgruppe mit einem halben Dutzend Tänzerinnen. Fatema kam vor fast vier Jahren mit ihrer Familie als Flüchtling aus Afghanistan nach Deutschland und lebt seitdem in Rathenow. „Crazy Dance“ proben mittwochs von 15.30 bis 17.30 Uhr, in der Turnhalle der Duncker-Oberschule.

Stepp-Minis tanzten das Dschungelbuch

Katrin Fritze trainiert in den Kursen der Musik- und Kunstschule Havelland in der Alten Mühle am Schwedendamm mehrere Tanzgruppen. Den Reigen zum 9. Dancemeeting eröffneten die „Stepp-Minis“, die die Abenteuer des „Dschungelbuchs“ aufgriffen und die Gruppe des kreativen Kindertanz im Kostüm von „Clown Sporelli“. Die neunjährigen Freundinnen Levke und Nele begannen mit fünf Jahren in der Kindertanzgruppe und wechselten vor über zwei Jahren zu den „Stepp-Minis“. Die „Stepp-Teenies“ servierten eine Pizza Hawaii. „This is your time“ meinten zum Finale dieses Blocks die erwachsenen Stepperinnen.

Frauen vor Flusslandschaft: die „Sternchen“ des Rathenower Carnevals Club waren beim Dance-Meeting mit von der Partie. Quelle: Uwe Hoffmann

Einen großen Teil des gut zweistündigen Bühnenprogramms gestaltete die Tanzgruppe „Fantasia“ der Musik- und Kunstschule Havelland. Elena Hildebrandt leitet derzeit neun Tanzgruppen mit Tänzerinnen von drei Jahren bis ins Erwachsenenalter.

An Tanznachwuchs herrscht kein Mangel

Auch ein neunjähriger Junge tanzt seit einem Jahr mit viel Freude mit. Die jüngste Tänzerin ist die dreijährige Helena Albrecht. „Ich stehe gern auf der Bühne“, sagt Helena und ihre Mutter ergänzt: „Der Tanz ist genau das richtige für ihren Bewegungsdrang“. Helena machte es vor einem Jahr ihrer zehn Jahre älteren Schwester Sandy Woitow nach, die schon seit vier Jahren bei „Fantasia“ tanzt. „Meine Freundin Sarah tanzte schon mit und ich wollte es auch ausprobieren“, erzählt Sandy. Und Mama Conny Schaefer erhält in der Kreismusikschule, bei Veronika Fölster, seit über drei Jahren Gesangsunterricht.

Ebenfalls einen großen Ausschnitt aus ihrem Repertoire zeigte das Musicalensemble „All Incs“ der Kreismusikschule unter Leitung von Niels Fölster und Tanzcoach Marie-Jo Friske. Die Ensemblemitglieder tanzten, sangen und rappten zur großen Begeisterung der Zuschauer.

Rap- und Disco-Klassiker

Mit ihrer Darbietung, Rap-Einlage inklusive, zu Gloria Gaynors Disco-Klassiker „I will survive“ und Kool and The Gangs Funkklassiker „Celebration“ rissen sie die Menschen im Publikum mit. Das Musicalensemble sucht ständig Verstärkung. Seit März ist die fast zwölfjährige Romy Granzow dabei, und sie stand schon singend und tanzend mit auf der Bühne.

Die Tanzgruppen des „Arabesque“ e.V. aus Havelberg, die im Jahr 2016 erstmals am Dancemeeting teilnahmen, musste für dieses Jahr kurzfristig absagen. Während der Veranstaltung griff Moderator Dirk Zimmermann auch selbst zu Mikrofon und Gitarre. Nach dem gemeinsamen Finale auf der Bühne überreichte „Paule“ Zimmermann allen Tänzerinnen ihre Teilnehmerurkunde. „Die Aufregung ist vorbei. Wir sind sehr glücklich“, so Fatema Shafaie, die sich mit ihren Tänzerinnen über ihre Urkunden freute.

Von Uwe Hoffmann