Bauen - Tour durch die neue Weinbergschule

Mit der Floskel „einhellige Begeisterung“ wird bisweilen sehr großzügig umgegangen. Die Reaktion der Mitglieder des Rathenower Bauausschusses am Dienstagnachmittag aber beschreibt sie ziemlich genau. Die Abgeordneten hatten sich in der Weinbergschule getroffen, um sich im frisch sanierten Haus 1 umzusehen und einen Blick in die Turnhalle zu werfen, die ebenfalls komplett erneuert wurde.

Der Rundgang begann im Erdgeschoss von Haus 1, wo Bauleiter Tobias Arndt den Ausschussmitgliedern erklärte, was im Verlauf des letzten Jahres alles erneuert wurde. Einfacher wäre es freilich gewesen, die Dinge zu benennen, die unangetastet geblieben sind. Denn bis auf die Grundmauern, die Steinfußböden und die Decken wurde alles angefasst: Neue Elektrokabel, neue Rohrleitungen, neue Türen, neuer Anstrich, neues Mobiliar. Außerdem wurden ein Aufzug eingebaut und zwei Treppentürme an den Kopfseiten installiert. Diese dienen Schülern und Lehrern im Notfall als zweiter Fluchtweg.

Staunen über das Farbkonzept

Das Staunen der Abgeordneten nahm von Raum zu Raum zu. Die neue Lehrküche mit dem angeschlossenen hellen Unterrichtsraum begeisterte sie ebenso wie die komplett sanierten Sanitäranlagen. Auch die neue, großzügige Essensausgabe stieß auf Anerkennung. „Hier kann man sich wohlfühlen“, hörte man immer wieder. Selbst Details wie das ausgeklügelte Farbkonzept wurden gewürdigt. Als Arndt erklärte, dass der grüne Farbton im Erdgeschoss die Wiesen symbolisiere, das Blau in der mittleren Etage für den Himmel stehe und das Gelb im Obergeschoss das Sonnenlicht darstelle, da sah man die Köpfe vor Anerkennung nur so nicken.

Blick in die nagelneue Lehrküche. Quelle: Markus Kniebeler

„Da kann man als Rathenower schon ein bisschen stolz werden“, sagte Hartmut Rubach, der Vorsitzende des Bauausschusses. Es habe zwar lange gedauert, bis in die marode Schulinfrastruktur investiert worden sei. Aber nun gebe es Sanierungspläne für fast alle Schulen der Stadt. „Und wenn alles so gut gelingt wie in der Weinbergschule, dann wäre das großartig“, so Rubach.

Verjüngungskur für alte Turnhalle

Die Begeisterung der Stadtverordneten riss auch nicht ab, als es einen Ortswechsel von Haus 1 in die frisch sanierte Turnhalle gab. Auch in der ist bis auf die Grundmauern nichts geblieben, wie es war. Vom Fußboden über die Fenster bis zur Heizungs- und Lüftungsanlage wurde alles erneuert. Auf der Rückseite der Halle entstand sogar ein ganz neuer Trakt mit modernen Umkleide- und Sanitärräumen sowie einem Extra-Anbau für die Sportgeräte. „Schön, sauber, praktisch und modern“, so das Urteil Rubachs, dem sich die Kollegen vorbehaltlos anschlossen. Und selbst Bauamtsleiter Matthias Remus, der nun wirklich nicht zu Pathos neigt, ließ das Wörtchen „stolz“ in seine Ausführungen einfließen.

Nicht mehr wiederzuerkennen: Die alte Turnhalle sieht jetzt ganz modern aus. Quelle: Markus Kniebeler

In diesen legte er dann auch dar, dass die Arbeiten an der Weinbergschule Teil der Modernisierung der gesamten Rathenower Grundschullandschaft seien. In der Jahnschule seien mit der Kellersanierung in Haus 1 und dem Einbau schalldämpfender Decken in Speiseraum und Sporthalle bereits im vergangenen Jahr beträchtliche Investitionen getätigt worden. Und auch in den beiden anderen Grundschulen sind Remus zufolge umfangreiche Modernisierungen vorgesehen.

Pläne für die Schulen Scholl und Seeger

In der Schollschule geht es in diesem Sommer mit der Erneuerung der Türen im Hauptgebäude los. Was mit dem maroden Hortgebäude und dem nicht viel besseren Sanitärtrakt geschehen soll, wird derzeit von Fachleuten untersucht. Und auch die Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West wird in den kommenden Jahren auf Vordermann gebracht. Wie genau die anderthalb Millionen Euro aus dem Kommunalinvestitionsförderungsprogramm des Bundes verbaut werden sollen, wird derzeit geplant.

„Wir streiten uns ja hin und wieder“, so Remus zu den Ausschussmitgliedern nach dem Rundgang durch die Weinbergschule. „Aber heute haben wir gesehen, dass wir gemeinsam etwas hinbekommen können.“

Von Markus Kniebeler