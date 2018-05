Rathenow

Der Tourismus ist nach wie vor nicht der bedeutendste Wirtschaftsfaktor in Rathenow, doch sind die positiven Auswirkungen auf das Gesamtbild nicht mehr zu übersehen. Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Gästeankünfte in Rathenow erneut gestiegen – von 24 707 auf 25 172. Im Rathenower Wirtschaftsbericht, der im April herausgegeben wurde, sind die Auswirkungen auf den Einzelhandel, das Gastgewerbe und Dienstleistungsbetriebe in Rathenow der Stadt der Optik auf.

Gute Vergleiche

Im Schnitt sind Touristen zwei Tage in der Stadt geblieben. Joachim Muus ist Geschäftsführer des Rathenower Optikparks und einer von denen, die in der Stadt das Tourismusgeschäft vorantreiben wollen. Er befasst sich schon seit Jahren mit den Zahlen und hat inzwischen gute Vergleiche. Bereits zur Landesgartenschau 2006 war Muus in Rathenow. „Die Zahlen der Landesgartenschau 2006 werden in Rathenow seit dem Jahr 2011 nachhaltig überboten“, sagt er.

Doch nicht nur die Zahlen aus dem Landesgartenschau-Jahr sind ein Maßstab. Auch die Werte zum Bundesgartenschaujahr 2015 sollten Touristiker im Auge behalten.

Der Wasserwanderstützpunkt am Optikpark ist eine attraktive Anlegestelle Quelle: Optikpark

Wie sich das auf andere Unter nehmen in der Stadt auswirkt ergebe sich daraus, dass ein Tagesgast zwischen 21,84 Euro und 27,70 Euro in der Stadt ausgibt, erklärt Muus die Zahlen. Anders sieht es noch einmal bei den Übernachtungsgästen aus. Zwischen 122,29 Euro und 131,60 Euro bezahlen diese. Wenn sie in einem Privatquartier wohnen (das sind Quartiere mit weniger als zehn Betten), sind es zwischen 69,44 Euro und 72,40 Euro.

Die Umsatzzahlen

Für die Stadt Rathenow ergibt sich für 2017 ein Umsatz durch amtlich erfasste Übernachtungsgäste in Höhe von 6,18 Millionen Euro. Das sind 50 591 Übernachtungen. Für die nicht statistisch erfassten Übernachtungsgäste (Privatquartiere unter zehn Betten) ergibt sich ein Umsatz für 2017 in Höhe von 3,44 Millionen Euro. Entsprechend der Landestourismuskonzeption Brandenburg wird mit 11,3 Tagesreisenden pro Übernachtung im Land Brandenburg gerechnet.

Radwanderer sind ebenfalls in großer Zahl im Havelland unterwegs. Quelle: Rochau

Die Reisenden lassen Geld in den Städten, die sie besuchen. Insgesamt kommen die Autoren des Wirtschaftsberichtes auf seine Gesamtsumme von über 20 Millionen Euro. Der Wirtschaftsbericht listet auch auf, wie sich das Geld verteilt, das Touristen in Rathenow ausgeben. Tagesgäste lassen 15 Prozent des Gesamtumsatzes b ei Dienstleistern, 46 Prozent im Einzelhandel und 38 Prozent im Gastgewerbe. Bei Übernachtungsgästen ist das umgekehrt. Rund 62 Prozent des Umsatzes verbleiben beim Gastgewerbe.

Noch ausbaufähig

Joachim Muus kann es auch mit eigenen Zahlen aus dem Optikpark belegen. Die Zahl der Boote, die am Wasserwanderstützpunkt festmachen, steigt stets an. Oft bleiben die Freizeitkapitäne länger und unternehmen Radausflüge in die Umgebung. „Tourismus ist für Rathenow ein ernstzunehmender und durchaus ausbaufähiger Wirtschaftsfaktor.“

Von Joachim Wilisch