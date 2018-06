Rathenow

Am 22. Juni jährt sich der Geburtstag der Begründerin der modernen Hospizidee, Cicely Saunders, zum 100. Mal. In Erinnerung an ihr Wirken und ihr Engagement findet am Mittwoch, dem 20. Juni, ab 14 Uhr der Havelländische Hospiztag im Blauen Saal des Rathenower Kulturzentrums statt.

Der Tag reiht sich ein in die zehnte Brandenburgische Hospizwoche, die vom 18. bis 24. Juni vielfältige Veranstaltungen zur Hospizarbeit bietet. Im Havelland engagiert sich seit vielen Jahren der ambulante Hospizdienst „Leben bis zuletzt“ des Diakonischen Werks Havelland für Sterbende und deren Angehörige.

Seit Februar koordiniert Ramona Weibezahl den Hospizdienst und organisiert nun zum ersten Mal den Havelländischen Hospiztag, der zuletzt 2015 in Rathenow stattfand.

Unter dem Motto „Jeder Moment ist Leben“ hat sie ein Programm zusammengestellt, das das Leben in den Mittelpunkt rückt, ohne das Sterben auszuklammern.

Alle Bürger sind zum Hospiztag in Rathenow eingeladen

Unter anderem wird Pfarrer Hans-Dieter Kübler in seinem Vortrag „Was am Ende bleibt, ist Liebe“ über das Sterben zum einen aus Sicht des Betroffenen und zum anderen aus Sicht der Angehörigen sprechen.

Mit Gedichten, Texten und Szenen vom Lieben, Leben, Sterben und weiter lieben wird die Schauspielerin und Hospizhelferin Laurin Singer das Publikum unterhalten und zum Nachdenken anregen. Die passende Musik liefern an diesem Tag Sängerin Annelie Knoblauch und Pianist Markus Tecklenburg.

Auch in der Begleitung Sterbender spielt Musik oft eine wichtige Rolle. „Durch Musik spürt man, dass man lebendig ist“, sagt Ramona Weibezahl. Sie hofft, dass möglichst viele Bürger das Angebot annehmen und den Havelländischen Hospiztag besuchen.

Ehrenamtliche Hospizhelfer beantworten Fragen

Nicht zuletzt auch, weil es ein Thema ist, mit dem sich jeder früher oder später auseinandersetzen muss.

„Indem wir uns mit dem Sterben beschäftigen, wird uns bewusst, wie kostbar jeder Moment im Leben ist“, betont die Koordinatorin und fügt hinzu: „Dieses Leben wollen auch Sterbende spüren. Auch sie haben Wünsche und Bedürfnisse und wollen nicht, dass wir mit ihnen umgehen, als seien sie bereits tot.“

An dem Tag sind auch ehrenamtliche Helfer dabei, die gern Fragen beantworten und mit den Gästen ins Gespräch kommen. „Immer mehr Menschen verstehen, dass das Sterben zum Leben dazu gehört.

Es ist nicht mehr ein ganz so großes Tabuthema“, meint Ramona Weibezahl. Der Hospiztag soll allen die Möglichkeit geben, sich in offener Atmosphäre mit dem Thema zu befassen und Ängste abzubauen.

Von Christin Schmidt