Rathenow

Die Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte der Musik- und Kunstschule Havelland bereiten sich auf mehrere Veranstaltungen vor, die in nächster Zeit über die Bühnen gehen.

Am Sonnabend, dem 2. Juni, präsentieren sich die Ensembles der Musik- und Kunstschule in einem Konzert im Blauen Saal des Kulturzentrums Rathenow. Beginn ist um 17 Uhr und der Eintritt ist frei. Zu hören und zu sehen sind das Sinfonische Orchester, das Musical-Ensemble, Concino, das Collegium musicum, die Bigband „Union Brass“, die Jugendband „No Silence“ und verschiedene Tanzgruppen.

Am gleichen Abend, ab 19.45 Uhr, lädt die Musik- und Kunstschule noch zu einem Open-Air-Musical-Abend nach Elstal ein. Anlass ist der Jesse-Owens-Lauf, den eine Schüler-AG des Marie-Curie-Gymnasiums am Nachmittag zur Erinnerung an den Olympiasieger von 1936 in Berlin veranstaltet. Eintritt ist frei.

„Fantasia“, Stepptänzer und Bereich Musical sind dabei

Als nächste Veranstaltung bereiten sich die Tanzgruppen der Musik- und Kunstschule auf das Dance-Meeting am 16. Juni im Optikpark Rathenow vor. Es ist offen für alle Tanzgruppen der Region und beginnt um 14.30 Uhr. Von der Musik- und Kunstschule Havelland mit dabei sind die Gruppe „Fantasia“, die Stepptänzer und der Bereich Musical.

Nicht zuletzt blicken die Mitglieder des Bereichs Musical schon jetzt voraus bis September. Dann steht das Casting für das neue Musical der Musik- und Kunstschule Havelland an. An den Sonnabenden 22. und 29. September wird es im Saal an der Bammer Landstraße 10 jeweils von 15 bis 18 Uhr zur Sache gehen. Niels Fölster, Fachbereichsleiter Musical, hat ein ganz neues Musical geschrieben. Wie er bestätigt hat, sind Musik und Text bereits fertig.

Im Mittelpunkt vier Jugendliche, die an einer Casting-Show teilnehmen

Im neuen Musical werden vier Jugendliche im Mittelpunkt stehen, die an einer Casting-Show teilnehmen. Viel mehr soll jetzt noch nicht verraten werden. Klar ist aber schon, dass das neue Stück im September 2019 Premiere hat.

Alle Interessierten, die dabei mitwirken wollen, können sich bei den beiden Casting-Terminen in der Musik- und Kunstschule vorstellen.

Von Bernd Geske