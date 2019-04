Rathenow

Offiziell geöffnet hat das Grüne Klassenzimmer im Optikpark noch nicht. Und doch herrschte am Dienstag in dem Klassenraum, der zum Osterwochenende wieder in Betrieb geht, buntes Treiben. Das zauberte nicht nur Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger ein Lächeln ins Gesicht. Auch Optikpark-Geschäftsführerin Kathrin Fredrich strahlte.

Beliebte Einrichtung

Denn der Minister hatte einen Scheck dabei. Über 10 000 Euro aus Lottomitteln hat das Land dem Grünen Klassenzimmer im Optikpark in diesem Jahr zur Verfügung gestellt. „Natürlich freuen wir uns über diesen Betrag, denn das Grüne Klassenzimmer ist immer eine sehr beliebte Einrichtung“, sagte Kathrin Fredrich, als der Minister am Dienstag das Geld überreichte.

In diesem Jahr werden sich die Kinder im Grünen Klassenzimmer auch mit dem Thema Insekten beschäftigen. Das Projekt reicht sogar über das Grüne Klassenzimmer hinaus, erläuterte die Geschäftsführerin. „Eine Partnerschule wird Insektenhotels bauen, die dann im Park stehen.“ Geplant sei auch, eine Wildblumenwiese anzulegen, um Insekten Lebensraum zu geben.

Wichtige Projekte

Jörg Vogelsänger betonte, dass die Grünen Klassenzimmer bei Landesgartenschauen und bei Nachnutzungsangeboten zu Gartenschauen wichtige Bestandteile seien. „Da kommt man als Minister natürlich gerne, wenn man so tolle Angebote unterstützen darf“, sagte er.

Mandy Rudolf zeichnet zusammen mit einem Team für das Programm verantwortlich. „Wir haben die Angebote unterteilt in die Kategorien Natur und Umwelt, Gesundheit und Ernährung, Kunst und Aktion“, sagte sie. Dazu kommen – wie in jedem Jahr – die Ferienaktionen und weitere Angebote an bestimmten Tagen, zu denen es im Optikpark kind- und jugendgerechte Programmangebote gibt.

Umwelt- und Landwirtschaftsminister Jörg Vogelsänger überreichte im Optikpark Lottomittel von mehr als 10 000 Euro. Quelle: Joachim Wilisch

Spielerisch lernen, heißt die Devise und ganz in diesem Sinne kommt auch das Grüne Klassenzimmer nicht an Theodor Fontane vorbei. 15 Themen befassen sich mit dem „Dichter der Mark“. Dabei halten es die Lehrerinnen und Lehrer im Grünen Klassenzimmer einfach. Es geht um das, was Fontane gerne gegessen hat oder um eine Fontane-Rallye.

Beliebte Klasse

Wichtig ist dem Team des Grünen Klassenzimmers, dass sich die Kinder auch bewegen. „Darum haben wir manche Angebote schon länger dabei“, sagte Kathrin Fredrich. Für die Kinder war die Voreröffnung mit dem Minister ein großer Spaß. Die Jugendlichen haben für sich längst entschieden: in diese Klasse gehen sie gerne.

Von Joachim Wilisch