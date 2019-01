Rathenow

Die Regionalexpresslinie 4 von Rathenow über Berlin nach Jüterbog wird im Dezember 2022 von der Deutschen Bahn übernommen, allerdings nur für einen Übergangszeitraum von vier Jahren. Neu vergeben werden soll die wichtigste Linie für Pendler aus dem Havelland im Jahr 2026.

Arnulf Schuchmann, Geschäftsführer der Odeg, die derzeit für den Betrieb der RE 4 verantwortlich ist, teilte auf MAZ-Anfrage mit, diese Zwischenlösung sei vom Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg ( VBB) so festgelegt worden.

Sobald die Linie RE 4 offiziell ausgeschrieben werde, wolle sich die Odeg wieder um den Betrieb bewerben. Die Neuausschreibung knüpft nicht gleich an den alten Vertrag an, weil nach Informationen des VBB bis zum Jahr 2030 Änderungen im Liniennetz vorgenommen werden..

RE 4 nicht Teil des Netzes Elbe Spree

Die Regionalexpresslinie RE 4 ist nicht Bestandteil des Netzes Elbe-Spree, das unter anderem die wichtigen Regionalexpresslinien RE 1 ( Cottbus – Magdeburg) und RE 2 ( Cottbus – Wittenberge) enthält. Die Neuvergabe dieser Linien ist offenbar schon erfolgt, muss aber noch bestätigt werden. Nach MAZ-Informationen wird die Odeg ab Dezember 2022 den Betrieb der Linie RE 1 von der Deutschen Bahn übernehmen.

Für den Betrieb der Linie RE 4, auf der werktags tausende Pendler aus dem Havelland in die Hauptstadt pendeln, ist die Odeg seit Dezember 2012 verantwortlich. Zuvor waren auf der Strecke Züge der Deutschen Bahn unterwegs. Doch diese musste sie nach der Ausschreibung dem wesentlich kleineren Konkurrenten überlassen.

Schwierigkeiten in der Anfangsphase

An die ersten Wochen nach der Übernahme des Betriebs durch die Odeg werden sich Bahnfahrer mit Grauen erinnern. Weil die vorgesehen Züge nicht rechtzeitig bereitstanden, wurden Ersatzfahrzeuge eingesetzt, die eine Panne nach der anderen produzierten. Als Mitte Januar 2013 die neuen Züge auf die Strecke geschickt wurden, stabilisierte sich der Verkehr schlagartig.

Seitdem läuft es mehr als ordentlich. Die Linie RE 4 zählt einer Statistik des VBB zufolge zu den pünktlichsten im Land Brandenburg. Auch das Personal der Odeg hat in dieser auf Kundenbefragungen beruhenden Untersuchung Bestnoten bekommen. Und wenn es zu Störungen kommt, gehen die meistens nicht auf das Konto der Odeg, sondern sind in der Regel auf Defekte oder Störungen an Gleisen und Signalen zurückzuführen, für welche weiterhin die Deutsche Bahn verantwortlich ist.

Von Markus Kniebeler