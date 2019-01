Rathenow

Wald- und Flächenbrände haben der Rathenower Feuerwehr im vergangenen Sommer viel Arbeit beschert. Insgesamt 21 Mal rückten die Einsatzkräfte 2018 aus, um Feuer auf Feldern und in Wäldern rund um Rathenow zu löschen. Auch beim über mehrere Tage wütenden Großwaldbrand in Treuenbrietzen Ende August unterstützten die Rathenower den Löscheinsatz. Auf fast 130 Einsatzstunden summieren sich die Aktivitäten bei Wald- und Flächenbränden. Das ist fast ein Drittel der Gesamteinsatzstunden des vergangenen Jahres.

Viele Waldbrände , wenig Unwetter

Wie groß die Veränderung im Vergleich zum Vorjahr ist, macht ein Blick auf die Einsatzstatistik deutlich. 2017 mussten die Kameraden nicht zu einem einzigen Wald- und Flächenbrand ausrücken. Stattdessen hielten die zwei schweren Herbststürme Xavier und Herwart die Einsatzkräfte auf Trab. 123 sturmbedingten Einsätzen im Jahr 2017 stehen nur acht solcher Einsätze im vergangenen Jahr gegenüber.

Was die Art der Einsätze angeht, unterscheiden sich die beiden vergangenen Jahren also gewaltig. In Bezug auf Intensität und Einsatzzeit sind die Unterschiede aber gar nicht so groß. Zwar lag die Zahl der Einsätze 2017 bei 371. Das sind 121 mehr als im vergangenen Jahr. Aber wenn man die Gesamteinsatzstunden vergleicht, gleichen sich die Jahre an. Rechnet man die Dauer aller Einsätze 2017 zusammen, kommt man auf 426 Stunden. Im vergangenen Jahr fällt dieser Wert mit 421 Stunden nicht wesentlich geringer aus.

Einsatz bei einem Waldbrand an ICE-Strecke zwischen Rathenow und Nennhausen am 23. August. Quelle: Kay Harzmann

„Es war ein sehr forderndes Jahr“, sagt Oliver Lienig, Leiter der Rathenower Ortswehr. An manchen Tagen sei die Wehr an der Grenze der Belastbarkeit gewesen. Lienig nennt den 23. August als Beispiel. Da gingen innerhalb von gut drei Stunden fünf Alarmierungen ein. Unter anderem brannte ein Waldstück nahe der ICE-Strecke. Es waren so viele Rathenower Feuerwehrleute unterwegs, dass Lienig die Wehren der Ortsteile zur Hilfe rief, um die Rathenower Wache einsatzfähig zu halten.

In Erinnerung geblieben sind dem Ortswehrführer einige besonders aufwändige Einsätze. Der Brand einer Trafostation auf dem Gelände der Photovoltaikanlage an der Semliner Straße am 22. August etwa, bei dem wegen der Rauchentwicklung angrenzende Straßen zeitweise gesperrt werden mussten.

Giftalarm im Kinderheim

Oder der Großeinsatz am Kinderheim im Steckelsdorfer Horstenweg am 14. August. Weil der Verdacht bestand, eine Tüte mit giftpräparierten Bekleidungsstücken könne im Heim deponiert worden sein, waren über 100 Rettungskräfte am Ort. Am Ende bewahrheitete sich der Verdacht glücklicherweise nicht.

Auch den Brand einer Wohnung in der Goethestraße am 13. Januar wird Lienig nicht so schnell vergessen. Bei den Löscharbeiten stießen die Feuerwehrleute auf zwei Leichen, die – wie sich später herausstellte – brutal getötet worden waren.

So spektakulär diese Ereignisse waren, das Alltagsgeschäft der Rathenower Feuerwehr wird von weniger sensationslastigen Aufgaben geprägt: Ölspurbeseitigungen, Türnotöffnungen, Fehlalarmen. Aber auch bei diesen Vorfällen müssen die Ehrenamtler zur Stelle sein, um die Sicherheit und Ordnung in der Stadt zu gewährleisten.

Dabei geraten sie oft selber in Gefahr. Im vergangenen Jahr zogen sich fünf Feuerwehrleute bei Einsätzen Verletzungen zu. „Glücklicherweise waren keine schweren Unfälle darunter“, sagt Lienig. Aber auch solche hat es in den Vorjahren schon gegeben.

Von Markus Kniebeler