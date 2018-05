Rathenow

Aus dem langen Wochenende rund um den 1. Mai sind viele entspannt und erholt an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt. Für die Mitarbeiter der Kita „Neue Schleuse“ in Rathenow-West war es mit der Erholung hingegen schnell dahin. Als sie nach vier arbeitsfreien Tagen am 2. Mai die Räume in der Semmelweisstraße betraten, war der Schrecken groß. Knöchelhoch stand das Wasser im alten Teil des Gebäudes. Decken und Wände waren pitschnass. „Beim Aufschließen schlug uns Wasserdampf entgegen“, erinnert sich Kita-Leiterin Martina Marquart. „Es war wie in einer Waschküche.“

79 Kinder, elf Erzieherinnen In der Kita „Neue Schleuse“ in der Semmelweisstraße werden derzeit 79 Kinder betreut. Elf Erzieherinnen und zwei Küchenhilfen kümmern sich um deren Wohlergehen. Nach dem Wasserschaden sind die Hortkinder (0-3 Jahre) und die jüngsten Kitakinder in der Semmelweisstraße geblieben. Die älteren haben Platz im Hort der Seegerschule und der Kita Benario gefunden.

Die Ursache des Malheurs war schnell gefunden. In der Küche der Kita war ein Heißwasserzulauf geborsten. Und weil auch der Hausmeister übers Mai-Wochenende nicht arbeiten musste, hatte das heiße Wasser viel Zeit, sich in den Räumlichkeiten auszubreiten. „Nicht nur die Böden wurden schwer geschädigt“, sagt Rathenows Bauamtsleiter Matthias Remus. Der Dampf habe sich an Wänden und Decken abgesetzt und diese durchnässt. Auch das Mobiliar und die Ausstattung seien in Mitleidenschaft gezogen worden. „Wir gehen davon aus, dass der gesamte Teil der Kita saniert werden muss“, sagt Remus. Ein Sachverständiger sei dabei, ein Schadensgutachten zu erstellen. Erst danach wisse man genau, woran man sei. Und könne dann die Schadensregulierung mit der Versicherung klären.

Hälfte der Räume nicht mehr nutzbar

Fest steht, dass rund die Hälfte der Räume nicht mehr genutzt werden kann. „Wir haben uns gleich nach dem Bekanntwerden des Schadens um Ausweichplätze bemüht“, sagt Ingrid Struwe, Leiterin des Sachgebiets Bildung, Kindereinrichtungen, Jugend und Sport in Rathenow. Und trotz der angespannten Lage im Kitabereich habe man eine Lösung gefunden.

Die sieht so aus. Von den 79 Kindern, die in der Kita Neue Schleuse betreut werden, können 43 in dem nicht beschädigten neuen Kita-Teil bleiben – und zwar die jüngsten. Zwölf Kinder, die im Sommer die Kita verlassen, wurden im Hort der Otto-Seeger-Grundschule untergebracht – samt Erzieherin. Da neun dieser Kinder im August ihre Schulkarriere in der Seeger-Schule starten, können sie sich mit den Örtlichkeiten schon mal vertraut machen.

Zusammenrücken in der Kita Olga Benario

Für 24 Kinder und die dazugehörigen Erzieherinnen wurde in der Kita Olga Benario Platz gemacht. „Natürlich müssen alle ein bisschen zusammenrücken“, sagt Ingrid Struwe. Aber alle „Neuen“ seien herzlich aufgenommen worden.

So schnell werden sie wohl nicht an ihre alte Wirkungsstätte zurückkehren. „Eine Generalsanierung bekommt man nicht in drei Wochen hin“, sagt Matthias Remus. Entscheidend sei, wie schnell man Baubetriebe mit freien Kapazitäten finde. Der Bausektor sei derzeit sehr gut ausgelastet. Kurzfristig Firmen zu finden, sei schwierig. Aber die Verwaltung werde alles daran setzen, die Kita so schnell wie möglich wieder betriebsbereit zu machen.

Von Markus Kniebeler