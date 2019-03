Rathenow

Nach dem bundesdeutschen Schuldenatlas, den Creditreform Anfang des Jahres veröffentlicht hat, ist rund jeder zehnte Havelländer überschuldet.

Damit liegt das Havelland im Bundesdurchschnitt. Kürzlich hat der Verein Pro-Solvencia seine neue Schuldner-Beratungsstelle in der Rathenower Rotbuchenallee 6 eröffnet. In diesen Räumen beriet in den letzten Jahren der Verein Soforthilfe, der sich aufgelöst hat.

Die Definition

„Es ist schwer zu definieren, ab wann man als überschuldet gilt. Grob könnte man sagen, wenn die jeweiligen Ausgaben die regelmäßigen Einnahmen stets überschreiten“, erklärt Vereinsvorsitzender Ralf Baumgart.

„Die Menschen, die bei uns Hilfe und Beratung suchen, sind häufig zwischen 20 und 30 Jahren und oft alleinerziehende Mütter. Sie sind mit ihrer Situation überfordert.“

Erste Schritte

Oft kommen noch andere Probleme wie Sucht dazu. Aber genauso kommen auch Menschen zu uns, die ihren Alltag finanziell bewältigen. Aber wenn eine hohe Nachzahlungsforderung wie des Stromanbieters oder nach der Mietkostenabrechnung kommt, suchen diese Betroffenen Hilfe, weil sie diese Summe nicht auf einmal bezahlen können.

Ratenpläne

Zudem Scheidung oder Arbeitslosigkeit zu Überschuldung führen. Dann setzen sich die Berater des Vereins mit den Gläubigern in Verbindung und versuchen eine Ratenzahlung zu vereinbaren.

Bei größeren Schuldensummen und geringen Einkommen oder staatlichen Zahlungen kann auch ein Verbraucherinsolvenzverfahren bestritten werden. Hier zahlt der Schuldner über sechs Jahre entsprechend eines vereinbarten Plans monatliche Raten an seine Gläubiger und ist am Ende schuldenfrei.

Das Pro-Sovencia-Team in Rathenow. Quelle: Uwe Hoffmann

„Wir helfen den Schuldnern nicht nur bei der Bewältigung ihrer Schulden“, sagt Anja Ullrich, die gemeinsam mit Ingolf Pfahl in Rathenow und Premnitz berät.

„Gemeinsam versuchen wir ihr finanzielles Leben neu zu strukturieren. So stellen wir beispielsweise einen Haushaltsplan auf, der genau alle Einnahmen und Ausgaben aufschlüsselt.“

Die Schwelle

Die Schuldnerberater, die sich regelmäßig weiterbilden, müssen in manch’ akutem Fall erst einmal den Wohnungsverlust abwenden, ehe das Problem der Schulden angepackt werden kann. „Wir versuchen ohne lange Wartezeiten zu helfen“, so Anja Ullrich weiter.

„Für viele ist der Weg zu uns eine Hemmschwelle, die sie erst einmal überwinden müssen. Vielen Schuldnern ist dann auch wichtig, einfach mal über das Thema zu reden, ihre Sorgen loszuwerden.“

Beratungstage

Als anerkannte Beratungsstelle des Landes Brandenburg wird Pro-Solvencia durch das Land finanziert. Die Beratung für die Hilfesuchenden ist kostenlos. Pro-Solvencia berät in Brandenburg/Havel bereits seit 2009. Auch in Rathenow, in Kooperation mit dem Verein Horizont berät der Verein bereits seit fünf Jahren.

Derzeit berät der Verein in Rathenow rund 60 Menschen. Pro-Solvencia kooperiert auch mit anderen Vereinen und Einrichtungen vor Ort, wie Kleeblatt oder IKW.

Pro-Solvencia berät in der Rotbuchenallee 6 Dienstag und Donnerstag, 9 bis 12.30 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Telefon 03385/51 97 219. In Premnitz findet die Beratung dienstags 13 bis 15 Uhr, im Rathaus 2 in der Liebigstraße statt.

Von Uwe Hoffmann