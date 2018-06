Rathenow

Die Weichen für die erste große Prüfung der Weinberg-Brücke sind gestellt. Am Donnerstagabend gaben die Mitglieder des Rathenower Hauptausschusses rund 145 000 Euro frei. Mit dem Geld sollen Zufahrten und Stellflächen so hergerichtet werden, dass ein schwerer Kran dort postiert werden kann. Insgesamt neun Areale rechts und links von Havelweg und Mühlendamm werden nach Auskunft von Roger Rüdiger entsprechend präpariert. Der Ingenieur aus Neuenhagen hat den Auftrag zur Brückenprüfung erhalten.

Gesetzlich vorgeschriebene Prüfung Die Norm DIN 1076 „Ingenieurbauwerke im Zuge von Straßen und Wegen – Überwachung und Prüfung“ regelt die Kontrolle von Ingenieurbauwerken wie Brücken, Tunneln, Stütz- und Trogbauwerken. Im Rahmen der Prüfung wird untersucht, ob die Brücke standsicher, verkehrssicher und dauerhaft ist. Geregelt ist die Art der Prüfung: „Eine sorgfältige Überwachung und Prüfung der Bauwerke ist unerlässlich. Mit den Prüfungen ist ein sachkundiger Ingenieur zu beauftragen, der auch die statischen und konstruktiven Verhältnisse der Bauwerke beurteilen kann“, heißt es.

Auf den betreffenden Flächen wird der Oberboden entfernt und durch eine tragfähiges Mineralstoffgemisch ersetzt. Die derart behandelten Bereiche müssen so stabil sein, dass auf ihnen ein 100-Tonnen-Kran abgestellt werden kann. Die Herrichtung der Flächen ist unabdingbar, weil die Inspektion der Brücke nur von Landseite erfolgen kann. „Auf der Brücke selbst kann mit schwerer Technik nicht gearbeitet werden, weil dazu die Tragfähigkeit nicht ausreicht“, sagt der Brückenprüfer. Und die Prüfung von einem im Wasser verankerten Boot sei aus genehmigungstechnischen Gründen ein sehr aufwendiges Verfahren. Also muss bei jenen Prüfabschnitten, die die Unterseite der Brücke betreffen, mit Krantechnik operiert werden, die an Land positioniert wird.

Kran mit mächtigem Ausleger wird benötigt

Aber warum muss es ein 100-Tonnen-Kran sein? „Um an die Brückenteile des Hauptbogens heranzukommen, wird ein Ausleger benötigt, der bis zu 60 Meter ausgefahren werden kann“, erklärt Rüdiger. Das könnten nur Kräne ab einer bestimmten Größe leisten.

Für die Kontrolle nicht aller Brückenbereiche ist eine derart schwere Technik vonnöten. An die meisten Abschnitte des kleineren Bogens etwa, der Hellers Loch überspannt, kommt man auch mit Hebebühnen oder kleineren Kränen heran. Aber auch diese Stellflächen müssen so präpariert werden, dass die Technik sicher aufgestellt werden kann.

Der Prüfung des Korrosionsschutzes kommt eine besondere Bedeutung zu. Quelle: Markus Kniebeler

Um eine Ahnung von dem Umfang der Hauptprüfung zu bekommen, muss man sich nur die Ausmaße des preisgekrönten Bauwerks vor Augen halten: 350 Meter lang, zwei Bögen, 16 Stützpfeiler. „Im Grunde muss jeder Quadratzentimeter begutachtet und dokumentiert werden“, sagt Rüdiger, der seit Jahren mit dere Prüfung der Brückenbauwerke in Rathenow betraut ist. Jede Schweißnaht, jede Schraube, jede Aufhängung sei zu kontrollieren. Und zu dokumentieren. Mit Fotos, Plänen, textlichen Erläuterungen. Rund vier Wochen braucht Rüdiger, um nach der Prüfung den entsprechenden Bericht fertigzustellen, der über 200 Seiten stark werden dürfte.

Und warum der ganze Aufwand? „Weil die Brücken-Hauptprüfung nach DIN 1076 gesetzlich vorgeschrieben ist“, sagt Roger Rüdiger. Alle sechs Jahre sei diese Hauptprüfung durchzuführen. Die Stellflächen werden übrigens so präpariert, dass sie die Anforderungen für alle künftigen Prüfungen erfüllen.

Diese Fläche unter dem großen Brückenbogen muss so präpariert werden, dass ein 100-Tonnen-Kran aufgestellt werden kann. Quelle: Markus Kniebeler

Die erste Prüfung, die Anfang Oktober abgeschlossen werden soll, hat noch eine besondere Bedeutung. Am 24. November läuft die Gewährleistung ab. Es ist also die letzte Möglichkeit, Ansprüche gegenüber den Baubetrieben geltend zu machen. Und das geht nur, wenn etwaige Mängel festgestellt und protokolliert sind.

Wie schnell der Brückenprüfer mit seiner Arbeit vorankommt, hängt vor allem vom Wetter ab. „Bedeckt, trocken, kein starker Wind“, so beschreibt Rüdiger die ideale Witterung. Bei zu viel Sonne sei es unmöglich, verwertbare Fotos von den Bauteilen zu machen. Auch Nässe erschwere die Dokumentation des Brückenzustandes. Und bläst der Wind zu stark, dann gerät der Ausleger des Krans zu sehr in Schwingungen. Ein ruhiges und gefahrloses Arbeiten ist dann nicht mehr möglich.

Von Markus Kniebeler