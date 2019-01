Rathenow

Wer meint, nur gestandene Künstler könnten faszinierende und aussagekräftige Werke schaffen, der wird ab sofort in der Rathausgalerie eines Besseren belehrt. Am Mittwochnachmittag eröffnete Hauptamtsleiter Jörg Zietemann die erste Ausstellung in diesem Jahr. Unter dem Titel „Querbeet“

Der Titel „Querbeet“ mag etwas simpel klingen, auf die Ausstellung selbst trifft das aber nicht zu. Die Arbeiten geben einen Einblick in die Welt junger Menschen und zeigen, wie vielfältig und vielschichtig diese ist.

Wer sich die Zeit nimmt, die Bilder aufmerksam zu betrachten und sich auf sie einlässt, der wird erfahren, wo von die Mädchen und Jungen träumen, wo vor sie Angst haben, was sie sich für ihre Zukunft wünschen oder ganz einfach wie sie die Welt sehen. Es geht um Hoffnungen und Ängste, Sehnsüchte und Selbstfindung.

60 Bilder von Schülern des Jahngymnasiums sind derzeit in der Rathaus Galerie zu sehen. Quelle: Christin Schmidt

Es ist ein Querschnitt zahlreicher Arbeiten aus dem Kunstunterricht der fünften bis zwölften Klassen. Schüler der zwölften Klasse und die beiden Kunstlehrer Anke Bölke und Uwe Hoffmann haben unzählige Arbeiten gemeinsam gesichtet, ausgewählt, gerahmt und schließlich auch im Flur in der dritten Etage des Rathauses verteilt.

„Was Sie hier sehen ist Kunst im besten Sinn. Die Schüler haben nicht einfach etwas abgebildet. Die Werke berühren, regen zum Nachdenken und enthalten teilweise sogar versteckte Botschaften. Sie fordern den Betrachter heraus“, betonte Anke Bölke und lobte ihre Schützlinge. Dabei haben die Schüler nicht nur Talent bewiesen, sondern auch Ehrgeiz, Ausdauer und Akribie.

Zur Eröffnung der ersten Ausstellung in der Rathausgalerie kamen auch einige Schüler und Eltern. Quelle: Christin Schmidt

Die Ausstellung zeigt die unterschiedlichsten Techniken und Motive. Von mit Tusche gemalten Landschaften über eindrucksvolle Porträts, die mit Kugelschreiber aufs Papier gebracht wurden bis hin zu Pop-Art. Um die Werke entsprechend präsentieren zu können, spendierte der Förderverein der Schule neue Rahmen. Die Rahmen für die Motive

Viel Lob gab es auch von Jörg Zietemann. Er bedankte sich bei den Schülern für ihre Werke. „Zwischen den einzelnen Ausstellungen ist der Flur immer sehr trist. Dank Eurer Bilder gibt es hier jetzt endlich wieder Leben. Das ist eine tolle Bereicherung an der sich die Mitarbeiter ebenso wie die Besucher des Hauses erfreuen.“

Auch er hat einst vor vielen Jahren Kunstunterricht bei Anke Bölke. „Allerdings haben meine Bilder es nie in eine Ausstellung geschafft“, gestand Jörg Zietemann.

Anke Bölke bedankte sich bei der Stadtverwaltung für die Möglichkeit, einem breiten Publikum die Werke der Schüler zu zeigen. Denn es sei auch wichtig, dass Schülern für ihre Arbeiten und damit für ihre Fantasie und ihr Schaffen Raum in der Gesellschaft bekommen und sich präsentieren können.

Die Ausstellung ist noch bis zum 29. März zu sehen.

Von Christin Schmidt