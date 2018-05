Rathenow

Das nennt man Teamwork. Während David die Eier in die Rührschüssel schlägt, macht Dennis den Mixer startklar. Wenige Augenblicke später haben die beiden jungen Männer einen akkuraten Kuchenteig zusammengerührt. Stolz wird der auf das Backblech gekippt. Glattstreichen und ab in den Ofen damit.

Was so alltäglich klingt, ist für David und Dennis längst nicht selbstverständlich. Die beiden sind geistig behindert. Dass sie beim Kuchenbacken eine so gute Figur machen, verdanken sie dem Verein Lebens-, Alters- und Behindertenhilfe (LAB). Seit dem Jahr 2008 betreibt der eine ambulante Wohnschule, in der Menschen mit geistigem Handicap das selbstständige Leben beigebracht wird. Das Kuchenbacken ist dabei nur eine von vielen Übungen.

Training in einer normalen Wohnung

Lernort der Wohnschule ist neben dem LAB-Sitz in der Schopenhauer Straße vor allem eine Mietwohnung in der Forststraße. Hier kommen die jungen Erwachsenen zwei Mal in der Woche zusammen, um das eigenständige Wohnen zu üben. Fast immer dabei: Dieter Schiller, der Leiter der Wohnschule. Zusammen mit Betreuern trainiert er die jungen Leute. Und zwar unter Realbedingungen. Die Drei-Raum-Wohnung sieht aus, wie eine ganz normale Wohnung: Voll ausgestattete Küche, Bad mit Waschmaschine, Wohnzimmer, zwei Schlafräume. „Wir wollen die Menschen so alltagsnah wie möglich auf ein selbstständiges Leben vorbereiten“, sagt Schiller.

Dass das Training Kraft kostet, dass bestimmte Handlungsabläufe oft wiederholt werden müssen, bis sie sich eingeprägt haben, verschweigt Schiller nicht. Vielen der Schüler fällt das Lernen schwer. „Aber wir achten darauf, dass das nicht in Stress ausartet“, sagt er. Denn dann sei die Gefahr groß, dass die Wohnschüler nichts mehr aufnehmen. „Es soll schon Spaß machen.“

Beim Brettspiel wird der Umgang mit Geld geübt. Quelle: Markus Kniebeler

Und offenkundig macht es Spaß, wie der MAZ-Reporter bei einem Besuch in der Trainingswohnung feststellt. Auf dem Wohnzimmertisch haben sich fünf Schüler und ein Betreuer um das Brett eines Gesellschaftsspiels gruppiert. Es geht um den Umgang mit Geld. Es gibt Banknoten, die ausgegeben werden können. Es muss ein bisschen gerechnet werden, es muss ein bisschen aufgepasst werden. Aber die Würfelei bereitet den Spielern sichtlich Freude. In der Küche vertiefen sich Dennis und David derweil in das Kuchenbacken. Betreuerin Andrea Litke muss kaum eingreifen. Die Jungs lesen das Rezept, messen die Zutaten ab, rühren alles zusammen und strahlen bis über beide Ohren, als der Kuchen endlich im Ofen steht.

392 Stunden Theorie und Praxis

Die erste Phase des Wohnschulprogramms des LAB ist auf zwei Jahre angelegt. Im Schnitt absolvieren die Schüler 392 Stunden Theorie und Praxis. Einkaufen, kochen, saubermachen; Körperpflege, Wäsche waschen, Herd bedienen; Wecker stellen, aufstehen, zur Bushaltestelle gehen – alles, was den meisten Menschen leicht von der Hand geht, wird trainiert und wieder trainiert. Dabei geht es nicht nur darum, den Schülern Handgriffe und Abläufe beizubringen. Auch und vor allem das Selbstbewusstsein wird trainiert. „Viele sind ängstlich und trauen sich bestimmte Dinge nicht zu“, sagt Schiller. „Wir wollen ihnen zeigen, dass sie oft viel mehr können, als sie vielleicht denken.“

In der zweiten Phase des Wohnschulprogramms wird es dann ernst. Denn dann steht das Probewohnen auf der Tagesordnung – mit Übernachtung, doch ohne Dauerbegleitung. Zwar sind die Betreuer stets über Handy erreichbar. Aber Sinn und Zweck der Übung ist es ja, dass die Schüler ihren Alltag selbstständig meistern, ohne dass sie dauernd an die Hand genommen werden.

Ganz alleine sind sie bei der ersten Übernachtung freilich nicht. Zwei bis drei Schüler erleben dieses Abenteuer gemeinsam – und können sich so gegenseitig unterstützen. Im Idealfall steht am Ende des Wohnschulprogramms eine ganze Woche selbstständiges Wohnen. Wer das geschafft hat, sollte in der Lage sein, in eigene vier Wände zu ziehen. Und dort, freilich in engem Kontakt zu Bezugspersonen, selbstbestimmt leben.

Längst nicht alle Wohnschüler erreichen dieses Ziel. Tatsächlich haben seit Bestehen der Schule erst fünf Menschen den Umzug in die eigenen vier Wände geschafft. Was aber nicht heißt, dass die Schule für alle anderen nichts gebracht hat. „Von den praktischen Übungen zur Alltagsbewältigung und der Stärkung des Selbstwertgefühls profitieren alle“, sagt Dieter Schiller. Selbst wer zu Hause bei den Eltern wohne oder in einem Heim, könne sich nach der Wohnschule ganz anders einbringen als davor.

Von Markus Kniebeler