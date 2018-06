Rathenow

Die allgemeine Vermutung wird durch die aktuellen Zahlen für das Westhavelland bestätigt: Die Menge der Menschen, die ihre finanziellen Verpflichtungen nicht mehr aus eigener Kraft begleichen können, ist in den letzten Jahren wieder gestiegen.

Die Beratungsstelle für Überschuldete in Rathenow, deren Träger der Bezirksverband Potsdam der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist, ist die einzige Anlaufstelle dieser Art in der Region, bei der die Ratsuchenden nichts bezahlen müssen. Deshalb kann Schuldnerberaterin Ellen Thomas einen guten Überblick über die Lage geben.

Eingeordnet in die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung

Das macht sie in diesen Tagen besonders gern, weil die bundesweite Aktionswoche der Schuldnerberatung läuft. Unter dem Motto „Weg mit den Schulden“ machen die Beratungsstellen überall auf sich und ihre Dienstleistung aufmerksam. In Rathenow lädt die Beratungsstelle an der Rosa-Luxemburg-Straße 3 am Mittwoch, dem 6. Juni, von 9 bis 12 Uhr zum Tag der offenen Tür ein.

Ein Maßstab für die Entwicklung bei den Überschuldungen kann die Menge von Anträgen auf ein Pfändungsschutzkonto sein. Menschen, die finanzielle Außenstände in größerer Höhe angehäuft haben, werden ab einer gewissen Größenordnung plötzlich von der Kontopfändung durch einen Gläubiger überrascht. Damit ihr Konto für sie nicht auf Dauer gesperrt bleibt und ihnen das Existenzminimum gewährt wird, können sie ein Pfändungsschutzkonto, kurz P-Konto, beantragen.

Monatlicher Grundfreibetrag von 1133,80 Euro kann gesichert werden

Eine Bescheinigung erstellt ihnen die Awo-Beratung. Sie haben hier den Vorteil, dass sie nichts bezahlen müssen. So kann der monatliche Grundfreibetrag von 1 133,80 Euro gesichert werden, weitere Freibeträge sind möglich.

Hatten im Laufe des Jahres 2016 bei der Awo sich 133 Hilfesuchende eine P-Konto-Bescheinigung ausstellen lassen, sind es 2017 bereits 162 gewesen. Das sind fast 22 Prozent mehr in einem Jahr.

In fünf Jahren von 468 auf 773 Ratsuchende gewachsen

Nicht in allen Fällen ist aber den Ratsuchenden nur mit der Einrichtung eines P-Kontos ausreichend geholfen. Die Beratungstätigkeit der Awo ist viel umfassender. Auch insgesamt gesehen ist die Zahl der Beratungsfälle aber gewachsen. Hatte vor fünf Jahren die Zahl der Ratsuchenden noch bei 468 Menschen gelegen, sind es 2017 schon 773 gewesen.

Die wichtigste Einkommensquelle der Betroffenen war im vergangenen Jahr mit 171 Fällen am häufigsten das Arbeitslosengeld 2 (Hartz IV). Es folgt die normale Erwerbstätigkeit mit 100-mal. Menschen, die Renten und Pensionen beziehen, waren 57-mal vertreten. Wie Ellen Thomas sagt, ist ihr Anteil steigend. Es seien schon immer recht viele gewesen, aber in den letzten Jahren kämen immer mehr zur Beratung.

Häufigster Grund: unwirtschaftliche Haushaltsführung

Häufigster Grund der Überschuldung war im vergangenen Jahr mit 165 Nennungen eine unwirtschaftliche Haushaltsführung. Es folgen Erkrankungen und Sucht (87) und Trennung/Tod (42). Als nächstfolgender Grund ist in 35 Fällen „niedriges Einkommen“ genannt. Gemeint sie damit Menschen, die es versäumten, Leistungen über Arbeitslosengeld 2 oder das Sozialgesetzbuch zu beantragen.

Der Handyvertrag als Spitzenreiter der Schuldentreiber hat seine dominierende Rolle früherer Jahre verloren. Wie Ellen Thomas berichtet, stehen jetzt bei der Art der Gläubiger mit 1016 Fällen die nicht bezahlten Rechnungen von Gewerbetreibenden auf Nummer 1. Mit 932 Nennungen folgen öffentliche Gläubiger wie Städte, Ämter und Rundfunkgebühren. Erst auf Rang 3 folgen 2017 mit 681 Fällen die Telefongesellschaften.

Die Schuldnerberatung der Awo Die Beratungsstelle für Überschuldete befindet sich in der Rosa-Luxemburg-Straße 3 in Rathenow. Ihre Sprechzeiten sind Montag und Donnerstag von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr sowie Dienstag von 9 bis 12 und 13 bis 17.30 Uhr. Telefonisch erreichbar ist die Beratungsstelle unter 03385/ 51 99 15. Einen Tag der offenen Tür gibt es dort heute in der Zeit von 9 bis 12 Uhr. Vom 4. bis 8. Juni findet bundesweit die diesjährige Aktionswoche der Schuldnerberatung statt. Träger der Beratungsstelle für Überschuldete in Rathenow ist der Bezirksverband Potsdam der Arbeiterwohlfahrt (Awo).

Miet- und Stromschulden liegen relativ weit hinten, erklärt Ellen Thomas. Durch eine gute Zusammenarbeit mit dem Bürgerservicebüro des Landkreises gelinge es, mit Darlehen über Arbeitslosengeld 2 oder gemäß Sozialgesetzbuch die Schulden dieser Art zu begleichen. „Das klappt sehr gut“, sagt Ellen Thomas, „dadurch haben wir hier weniger Notfälle dieser Art auf dem Tisch.“

Dass die Awo in Rathenow eine für die Betroffenen kostenfreie Beratungsstelle für Überschuldete schon seit über 20 Jahren unterhalten kann, ist den regelmäßigen finanziellen Zuwendungen durch den Landkreis Havelland zu verdanken. Weil die Zahl der Fälle aber immer weiter zugenommen hat, ist die Stelle nach den Worten von Ellen Thomas mittlerweile an der Grenze ihrer Leistungsfähigkeit angelangt. Nach wie vor sei es aber wichtig, den betroffenen Menschen durch Öffentlichkeitsarbeit wie den Tag der offenen Tür zu signalisieren: „Wir sind da, wir wollen euch helfen. Traut euch, kommt zu uns!“

Von Bernd Geske