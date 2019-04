Rathenow

Vor 18 Jahren schlossen die Otto-Seeger-Grundschule in Rathenow-West und die Grundschule Nummer 6 im polnischen Szczytno, in den Masuren, einen Partnerschaftsvertrag. Jedes Jahr findet, abwechselnd in Polen und in Rathenow, der Austausch der Sechstklässler statt.

Zur Galerie Der Projektzirkus André Sperlich ist zu Gast in der Rathenower Seeger-Grundschule. Für 20 Mädchen und Jungen einer Partnerschule aus Polen ist diese Woche eine ganz besondere Erfahrung.

Im April letzten Jahres besuchten die Rathenower Schüler der damals 5. Klassen ihre polnischen Freunde. Derzeit weilen zehn Mädchen und Jungen der 5./6. Klassen der polnischen Grundschule für eine Woche in Rathenow.

Das Besondere am diesjährigen Austausch ist, dass von Montag bis Freitag der 1. Ostdeutsche Projectcircus André Sperlich, nach vier Jahren erneut an der Grundschule gastiert und die polnischen Schüler sich daran beteiligen. Neben den sieben Klassen der Schule beteiligen sich wieder die Kitas, mit denen die Schule kooperiert.

Erste Proben

So werden knapp 50 Kinder der Kitas „Spatzennest“ Göttlin, „Seesternchen“ Steckelsdorf sowie „Neue Schleuse“ und „Zwergenland“ in Rathenow-West während der öffentlichen Vorstellungen als Tänzer in der Schwarzlichtshow auftreten.

Nach dem Zeltaufbau, mit tatkräftiger Hilfe einiger Eltern und Schüler am Sonntagvormittag, gab die Zirkusfamilie Sperlich am Montagvormittag eine kleine Vorstellung für die kleinen Nachwuchsartisten, Nachwuchszauberer und Nachwuchsclowns.

Mitmachzirkus in der Seegerschule Quelle: Uwe Hoffmann

Danach wurden die Schüler, nach ihren Neigungen und Fähigkeiten, in Gruppen aufgeteilt. In den öffentlichen Vorstellungen des „Ottofanten-Zirkus“ treten auch kleine Piraten, Seiltänzer, Taubendompteure, Jongleure und Akrobaten auf. Am Dienstagvormittag stand erst einmal die erste Trainingseinheit für die Grundschüler auf dem Plan. In der Gruppe der zwölf Trapezkünstlerinnen mit Trainer Michael sind zwei polnische Mädchen. „Ich habe mir diese Gruppe ausgesucht, weil ich auch Gymnastik toll finde“, erzählt die Fünftklässlerin Oliwia Kalisz. „Ich habe mich sehr auf das Zirkusprojekt und die Erfahrungen, die ich machen kann, gefreut.“

Erste Vorstellung

Nach der zweiten Trainingseinheit am Mittwoch folgt eine weitere straffe Trainingseinheit und am Donnerstagvormittag die Generalprobe. „So ein Zirkusprojekt an der Schule ist eine tolle Sache“, sagt Ewa Bakalowska, seit fünf Jahren stellvertretende Schulleiterin. „Bei uns in Polen kenne ich so ein Angebot leider nicht. Das wird eine tolle Erfahrung für unsere Schüler werden.“ Gemeinsam mit zwei Kolleginnen begleitet sie ihre Schüler.

Bis Donnerstag sind die polnischen Schüler, gemeinsam mit 53 Sechstklässlern der Seeger-Schule, in der Jugendherberge in Milow untergebracht. Dann gehen die Gäste bis Sonntag in ihre deutschen Gastfamilien.

Hereinspaziert!

Die erste öffentliche Vorstellung „Tinas Reise um die Welt“ findet an diesem Donnerstag um 17 Uhr statt. Zwei weitere Vorstellungen folgen am Freitag, 12. April, um 10 und 17 Uhr.

Der Eintritt für Erwachsene kostet zehn Euro. Kinder zwischen drei und 15 Jahren zahlen drei Euro.

Von Uwe Hoffmann