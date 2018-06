Rathenow

Niemand soll sich wundern, wenn die Gastschülerinnen und -schüler aus Tschechien die Landschaft um Rathenow loben. Sie kommen aus der Stadt Kutna Hora (deutsch: Kuttenberg), die auf einem Berg liegt. Flaches Land ist für sie etwas Besonderes.

Zum 20. Mal ist gerade eine Schülergruppe des Jiri-Orten-Gymnasiums aus der Stadt in Böhmen beim Jahn-Gymnasium Rathenow zu Gast. Gefördert von der Gustav-Stresemann-Stiftung, war der Schüleraustausch 1999 vom Lehrer Egon Martens damals noch im Duncker-Gymnasium begründet worden. Nach der Fusion hat das Jahn-Gymnasium die Tradition übernommen. Als Egon Martens starb, kümmerte sich der Lehrer Harald Wiedmann weiter um den Austausch.

Tschechische Jugendliche lernen die deutsche Sprache

Zur ursprünglichen Gruppe gehörten auch eine Schule in Sachsen und eine in Polen. Die sind vor Jahren ausgestiegen. Der Austausch von Kutna Hora und Rathenow ist frisch wie am ersten Tag. Er ist so angelegt, dass in jedem Jahr neue Schülerinnen und Schüler auf die Reise gehen. Förderlich ist, dass die tschechischen Mädchen und Jungen an ihrer Schule die deutsche Sprache lernen.

Jedes Schuljahr im Oktober fährt zunächst eine 20-köpfige Schülergruppe aus den 10. Klassen des Jahn-Gymnasiums für eine Woche nach Kutna Hora. Den Mädchen und Jungen wird dort ein interessantes Programm geboten, sie wohnen bei Gastfamilien. Immer im folgenden Frühjahr kommt dann eine 20-köpfige Schülergruppe aus Kutna Hora nach Rathenow. Die Familien der hiesigen Jugendlichen nehmen die tschechischen Mädchen und Jungen auf, in deren Familien ihre Kinder beim Besuch in Kutna Hora untergebracht waren.

Nach dem offiziellen Austausch weiter in Kontakt

„Die Jugendlichen kennen sich alle gut“, berichtet Harald Wiedmann, „es läuft optimal.“ Es komme immer wieder vor, dass Jugendliche nach dem offiziellen Austauschjahr weiter in Kontakt bleiben. Einige Mädchen und Jungen aus dem 2012-er Jahrgang seien noch zwei Jahre später wieder nach Kutna Hora gefahren.

Als Folge des Schülerprojektes ist vor vielen Jahren ein sportlicher Lehreraustausch entstanden. Rathenower Lehrer fahren im Dezember zu einem Volleyball-Turnier nach Kutna Hora. Im Gegenzug kommt ein tschechisches Volleyball-Team im März zum Pädagogik-Turnier nach Rathenow.

Kurfürstendenkmal, Bismarckturm und Sankt-Marien-Andreas-Kirche

Am Sonntagnachmittag kamen die Jugendlichen aus Kutna Hora in Rathenow an. Nach der Begrüßung durch die Schulleitung haben sie am Montagmorgen einen Rundgang durchs Gymnasium gemacht. Anschließend sahen sie sich in der Stadt das Kurfürstendenkmal und den Bismarckturm an. Wer wollte, stieg den Turm der Sankt-Marien-Andreas-Kirche hinauf und warf einen Blick auf die Umgebung. Am Abend war Bowling.

Dienstag und Mittwoch ging es nach Berlin mit Stadtrundfahrt, Besichtigung des Reichstags samt Politikergespräch zum Thema „Tschechien in der EU“ und Visite im Museum „Story of Berlin“. Für Donnerstag steht Schloss Sanssouci in Potsdam auf dem Plan. Immer ist auch Freizeit für den Eigenbedarf vorgesehen. Am Freitagmorgen geht’s heim nach Tschechien.

Dabei auch ein Besuch im Optik-Industrie-Museum

Zum Programm in Rathenow gehört jedes Jahr ein Besuch im Optik-Industrie-Museum. Ute Lindemann erklärt dort, wie 1801 vom Prediger Duncker die optische Industrie begründet wurde und wie die Branche sich entwickelte. Schon zum zehnten Mal habe sie Schüler aus Tschechien zu Gast, blickte Ute Lindemann zurück. Nach dem offiziellen Teil würde sie gern erfahren, was die Jugendlichen dazu bewogen hat, nach Rathenow zu kommen.

Von Bernd Geske