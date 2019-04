Rathenow

Da wird mit zweierlei Maß gemessen – sagt Augenoptiker Thomas Fischer. Er sei an Recht und Gesetz gebunden – sagt Ordnungsamtsleiter Matthias Remus. Doch mal ehrlich: die Grenze für den Bereich in der Innenstadt, in dem Geschäfte zu bestimmten Sonntagen öffnen dürfen ist zu eng gezogen. Wie um alles in der Welt will man denn erklären, ein Geschäft, keine 100 Meter vom Märkischen Platz entfernt, gehöre nicht zur Innenstadt? Und ist der Adventsmarkt in Rathenow wirklich so ärmlich klein, dass ein Optiker auf der anderen Seite der Straße schon nicht mehr am Adventssonntagverkauf teilnehmen darf? Schilda lässt grüßen. Schlimm genug auch, dass das offenbar kein Stadtverordneter bemerkt hat. Und schlimm ist auch, dass das Ordnungsamt seine Mitarbeiter zur Frühlingsgalerie kontrollieren lässt, ob jemand illegal sein Geschäft öffnet – während wild gewordene Sprayer in Ruhe ihre Schmierereien an Hauswänden loswerden. Bürgermeister und Stadtverordnete müssen sich die Verordnung zur Sonntagsöffnung noch einmal vornehmen – schnell.

Lesen Sie auch: Darum darf der Weinhändler beim Weinfest nicht öffnen

Von Joachim Wilisch