Strodehne

Sie wirken im Kunsthaus auf dem Gahlberg in abgeschiedener Ruhe. Sie sind kreativ, engagieren sich für Konzerte in der Kirche, haben einen Sklupturenpfad in die Landschaft gestellt und damit auch schon für reichlich Diskussion gesorgt im Dorf.

Den Platz gefunden

In mittlerweile drei Jahrzehnten haben sie ihren Platz gefunden und bereichern das Strodehner Leben mit ihrer künstlerischen Arbeit. Begonnen hat alles mit ersten Arbeitskontakten, die professionelle Potsdamer Künstler ins Havelland pflegten und aufbauten.

„Der fliegende Teppich": Kunstaktion im Kunsthaus Gahlberg, Strodehne Quelle: hoffmann, uwe

Sie lernten das Ländchen Rhinow kennen und bahnten sich damit auch den Weg nach Strodehne, wo sie auf dem Gahlberg ein leer stehendes Haus entdeckten. Nach mehreren Arbeitseinsätzen, die sich über einige Monate hin streckten, war es im Sommer 1988 soweit. Auf dem Gahlberg fand das erste Sommerseminar für bildende Künste statt. Es war die Geburtsstunde für das Kunsthaus Strodehne, Ein Ort, der seither den künstlerischen Wandel im Ländchen Rhinow wesentlich prägt.

Verein gegründet

Im Jahr 1991 wurde der Verein Kunsthaus Strodehne gegründet. Der Verein hat seinen Sitz im Waschhaus in Potsdam. Dessen Mitglieder, Wegbegleiter und Sympathisanten nutzen das Kunsthaus zur Arbeit, für Workshops und Seminare. Auch Jugendgruppen kommen auf den Gahlberg, um im Kunsthaus kreative Leidenschaften zu entdecken und die schöne Landschaft kennen zu lernen.

Der Skulpturenpfad am Kunsthaus regt zur Debatte an. Quelle: Norbert Stein

„Das Kunsthaus hat sich zu einem produktiven Schaffensort für Kreative aller Genres entwickelt“, sagt Vereinsvorsitzender Michael Wegner zum bevorstehenden 30jährigen Bestehen des Hauses. 30 Jahre Kunsthaus Gahlberg wird der Verein vom 22.bis 24.Juni mit einem Treffen auf dem Gahlberg würdigen. „Dieses Jubiläum möchten wir natürlich feiern, reflektieren und auch in die Zukunft träumen“, macht der Vereinsvorsitzende Lust auf das Wochenende.

Dekade Drei

Die offizielle Feier „Dekade Drei“ ist für den 23. Juni ab 17 Uhr geplant. Nach der Begrüßung werden „Wortakrobaten“ zu hören sein. Zu sehen sind spannende Fotos aus 30 Jahren Kunsthaus und etwas später spielt die Gruppe Afinada aus Potsdam auf und sorgt für musikalische Unterhaltung. Am Sonntag, dem 24. Juni kommt dann das Trio Orenda zum Sommerkonzert in die Dorfkirche. Die drei starke Frauen singen „Lieder der Erde“.

Alles auf dem Gahlberg ist Kunst. Quelle: Norbert Stein

Das Motto „Dekade Drei“ für das Wochenende steht in Tradition. 1998 zum Anlass „10 Jahre Kunsthaus Strodehne“ zeigte der Verein die Ausstellung „Dekade Eins“ auf dem Gelände des ehemaligen Schirrhofs in unmittelbarer Nähe zum Waschhaus in Potsdam. Das frühere Kasernengelände war seit dem Abzug sowjetischer Streitkräfte ungenutzt. Die verwaisten Hallen, Garagen und das Freigelände nutzen damals rund 40 Künstler für eine umfangreiche Exposition.

Haus gepachtet

Das Kunsthaus hat der Verein von der Stadt Rhinow langfristig gepachtet. Das Haus wurde in den 1990er Jahren saniert und die Hofscheune zum Atelier umgebaut.

Von Norbert Stein