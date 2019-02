Strodehne

Ganz Brandenburg ist derzeit damit beschäftigt, den 200. Geburtstag seines berühmtesten Dichters zu feiern und zu vermarkten. Ganz Brandenburg? Nein. In Strodehne sitzt Walter Aue in der Gaststätte „Stadt Berlin“ und winkt ab. „Mit Fontane bin ich durch“, sagt er. „Sollen die anderen ihn ruhig feiern. Ich hab den Alten nie gemocht. Zu bieder, zu provinziell, zu rückwärtsgewandt.“

Das nennt man Majestätsbeleidigung. Psychologen würden von einer Hassliebe sprechen. Denn ignorieren konnte Aue, der sich als Schriftsteller und Kunstkritiker einen Namen gemacht hat, seinen Berufskollegen nicht.

Aus Langeweile zu Fontane

Im Jahr 2002 begann er – kurz zuvor war er mit seiner Frau Monika aus Berlin nach Strodehne gezogen – sich mit Fontane zu beschäftigen. Nicht aus Leidenschaft, sondern aus Langeweile. „Da saß ich plötzlich auf dem Dorf und wusste nichts mit mir anzufangen“, sagt Aue. Der Beschluss, die Gegend zu erkunden, lag auf der Hand. Als Reiseführer dienten Aue die „ Wanderungen durch die Mark Brandenburg“. Dafür war ihm Fontane gerade gut genug.

Mit dem Buch im Gepäck klapperte Aue die Städte und Dörfer ab, die Fontane besucht hatte. Und siehe da. Aus der Abneigung gegen den Alten erwuchs ein gewisser Respekt. Immerhin habe Fontane nicht im Elfenbeinturm geschrieben, sondern sich unter die Menschen gewagt. Das schätze er an ihm.

Aus den Reisen übers märkische Land destillierte Aue ein eigenes literarisches Projekt: Der heute 88-Jährige folgte der Fährte, die Fontane gelegt hatte, und kontrastierte seine eigene Wahrnehmung mit der seines Vorgängers.

Ertragreiche Spurensuche

Drei geistreiche, ausgesprochen schön gestaltete Bücher waren das Ergebnis dieser Spurensuche. Im ersten folgte Aue dem Dichter durch die Mark. Dabei blieb er seiner literarischen Methode, die er in den 70er Jahren in langen Rundfunk-Essays für den Rias-Berlin entwickelt und perfektioniert hatte, treu: Den Lebenswegen berühmter Literaten zu folgen und die Erfahrungen dieser Spurensuche aufs Papier zu bringen. Nur waren es diesmal nicht das New York von John Dos Passos und das Paris Jean Paul Sartres, wo Aue auf Spurensuche ging, sondern Plaue, Friesack und Lehnin. Als er die Mark abgegrast hatte, fand Aue doch noch einen Weg in die weite Welt, indem er jene Reisen rekonstruierte, die Fontane nach Italien und Frankreich geführt hatten.

Walter Aues Fontane-Ausbeute: Drei Bücher und ein Katalog. Quelle: Markus Kniebeler

Im Eifer seiner Fontane-Recherche wagte Aue es sogar, die Biographie des ehrwürdigen Dichters um ein fiktives Kapitel zu erweitern: Er phantasierte Fontane nach Strodehne. Dieser hatte das Dorf auf seinen Reisen sträflicherweise links liegen gelassen. Aue korrigierte diesen Faux-Pas und ließ den Dichter in einem kühnen Akt literarischer Freiheit im Dorf Rast machen. Das liest sich so: „Da hockte er (Fontane) auf dem Backofenberg des mondfernen Strodehne, der blühende Löwenzahn ein gelbes, kurzzeitiges Sternenbett. Es war Mai, und die beiden Störche am Kirchturm bezogen ihr Nest, obwohl sie von den Palmen in Afrika wussten und dort ihre zweite Heimat haben.“

Künstler machten den Spaß mit

Aue trieb den literarischen Jux noch weiter. Nicht genug damit, dass er selbst die Biographie des Dichters um einen Strodehne-Besuch erweitert hatte. Er bat auch noch befreundete Künstler, es ihm gleichzutun. Rund zwei Dutzend Arbeiten entstanden: Texte, Kollagen, Installationen, die auf höchst vergnügliche Art und Weise belegten, dass Fontane einst in Strodehne war. In seiner Kunstscheune, die er kurzerhand in „Fontane-Museum“ umbenannt hatte, stellte Aue die Arbeiten aus.

Und was sagte die Wissenschaft, was sagten die Fontane-Forscher zu dieser Form der Geschichtsklitterung? Die schäumten doch sicher vor Wut? Weit gefehlt. Sie waren begeistert. Und machten den Spaß mit. Am Tag der Ausstellungseröffnung fuhr Klaus-Peter Möller vom Theodor-Fontane-Archiv Potsdam höchstpersönlich mit einer Kutsche bei Aue vor – in einem originalen Fontane-Outfit.

Diese Tafel hängt heute noch an Aues Haus in Strodehne. Quelle: Markus Kniebeler

Dieser denkwürdige Sommer liegt nun fast anderthalb Jahrzehnte zurück. Aber vergessen ist die Strodehner Fontane-Episode nicht. Am Haus Aues weist eine steinerne Tafel darauf hin, dass der Dichter dort einst lebte (oder, für den, der es mit der Wahrheit allzu genau nimmt, gelebt haben könnte). Und in der Gaststätte Stadt Berlin hängen Drucke des Grafikers Thomas Senff, die an „Fontane in Strodehne“ erinnern. Wenn Walter Aue sich hier zu seinem nachmittäglichen Bier einfindet, hat er die Plakate im Blick. Eine harte Prüfung für jemanden, der den Alten nie mochte.

Von Markus Kniebeler