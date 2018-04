Dorfbild wird abgerundet - Hier stößt Wolsier an seine Grenzen

Es gibt Bauprojekte, die werden von der Entwicklung überrollt. Das Dorf Wolsier in der Gemeinde Havelaue hat dafür ein Beispiel. In den 1980er Jahren wurde am Ortsrand mit dem Bau eines neuen Kindergartens begonnen. Das Vorhaben blieb in den Wendejahren stecken und steht seither als unvollendeter Rohbau in unmittelbarer Nachbarschaft zu Wohnhäusern.

Inzwischen eine Bauruine

Inzwischen umschlingen Sträucher und Bäume die Bauruine. Die Fläche verkommt. Ortsvorsteher Bill Neubüser hat schon öfter bei Sitzungen der Gemeindevertretung und anderen Veranstaltungen auf das Problem hingewiesen. „Wir müssen hier etwas verändern,“, sagt er. „Sonst wird daraus ein Müllhaufen.“ Bill Neubüser denkt noch weiter. „Wenn wir eine Klarstellungssatzung haben, sollte die Gemeinde als Eigentümerin einen Wettbewerb starten, mit dem Ziel einen Interessenten für die Immobilie zu finden.“

Sozialwohnungen wären schön

Eine Investition in soziales oder altersgerechtes Wohnen wäre Neubüser recht, weil sie auch die Entwicklung des Dorfes fördern könnte. Gelegentlich gab es auch schon Nachfragen, was aus dem Gebäude werden soll. Doch Konkretes hat sich bisher nicht ergeben.

Ortsvorsteher Bill Neubüser Quelle: N. Stein

Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass der unvollendete Rohbau auf einer Fläche steht, die zwar an den Ortskern grenzt aber planerisch nicht zum Innenbereich des Dorfes gehört. Und auf solchen Flächen ist eine Bebauung nur schwer möglich, zumeist sogar ausgeschlossen. Die Voraussetzungen dafür könnten sich nun aber verbessern.

Satzung schafft Klarheit

Das 8440 Quadratmeter große Gebiet, zu dem das halb fertige Haus gehört, ist eine von insgesamt vier Flächen die zukünftig den Innenbereich des Dorfbildes abrunden sollen. Die Gemeindevertretung Havelaue hat dafür am Mittwochabend den Entwurf einer Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für Wolsier beschlossen. Ergänzt und abgerundet werden soll der Innenbereich von Wolsier dem Satzungsentwurf zufolge mit einer 6300 Quadratmeter großen, teilweise bebauten und mit Ruinen vorgeprägten Fläche am Ortsrand in Richtung Gülpe und am südlichen Siedlungsrand. Die vierte Fläche soll den Ort in nordöstlicher Richtung abrunden.

Das Verfahren

Das Amt Rhinow wird den Satzungsentwurf der Gemeinde nun auslegen und die Träger öffentlicher Belange am weiteren Verfahren beteiligen. Die Gemeindevertretung wird anschließend Vorschläge und Einwendungen abwägen. Notwendige Änderungen werden im Entwurf eingearbeitet. Am Ende des Gesamtverfahrens werden die Abgeordneten die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung für Wolsier beschließen.

Für die Zulässigkeit von Bauvorhaben und die Umnutzung von Gebäuden ist die Lage des Baugrundstücks von besonderer Bedeutung. Innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile darf grundsätzlich gebaut werden, der Außenbereich muss frei bleiben.

Die Klarstellungs- und Ergänzungssatzung kann einzelne unbebaute Außenbereichsflächen in die Ortsbebauung einbeziehen. Sie ist jedoch nicht geeignet, um neue Baugebiete am Ortsrand zu entwickeln.

Von Norbert Stein