Kleßen

Sie sind in der Feuerwehr aktiv, sorgen sich um das Gemeinwohl, organisieren Veranstaltungen, pflegen Grünflächen, kümmern sich um Nachbarn und das Vereinswesen. Sie schauen bei ihrer gemeinnützigen Arbeit nicht auf die Uhr, obwohl die Familie schon wieder wartet.

Ehrenamtler haben auch keinen Stundenlohn, sie arbeiten ohne einen Euro für ihren Einsatz zu bekommen. Sie sind unermüdlich und unverzichtbar für schönes und lebendiges Leben in den Städten und Dörfern.

„Ehrenamtler sind das Rückgrat unseres gesellschaftlichen Lebens“, sagte der Rhinower Amtsdirektor Jens Aasmann (SPD) in einem schmucken Schloss Kleßen. Dorthin hatte das Amt Rhinow am Freitagabend Vereinsakteure, Ortsvorsteher, Bürgermeister und verdienstvolle Mitbürger zu einer besonderen Veranstaltung eingeladen.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung im Festsaal standen zwölf engagierte Mitstreiter, jeweils zwei aus den sechs Gemeinden im Rhinower Ländchen. Sie wurden auf der Festveranstaltung auf Vorschlag der Ortsbeiräte und Gemeindevertretungen als Ehrenamtler des Amtes Rhinow 2018 ausgezeichnet.

In den Gemeinde wirken viele engagierte Bürger, betonte Jens Aasmann und sagte an die zu Ehrenden zugewandt: „Nehmen sie deshalb die Ehrung stellvertretend für viele fleißige Ehrenamtler entgegen. Sie haben die Auszeichnung verdient“.

Der Amtsdirektor dankte auch Landwirtschaftsbetrieben und Agrargenossenschaften, für ihre Unterstützung bei infrastrukturellen Aufgaben in der Region. „Ohne ihre Mithilfe hätten wir so manche Wege nicht wieder herrichten können“, nannte der Amtsdirektor als Beispiel.

Die 17-jährige Alissa Miller von der Musikschule Havelland, eröffnete die Festveranstaltung mit einer Sonate von Ludwig van Beethovens für Klavier. Anschließend spielte sie zwei weitere Stücke und wurde dabei vom siebenjährigen Albert Miller auf dem Violoncello begleitet.

Joachim Tessenow begrüßte als Bürgermeister der gastgebende Gemeinde Kleßen die Teilnehmer der Ehrenamtsveranstaltung in Kleßen-Görne und eröffnete im Schlosssaal den Reigen der Laudatoren für die zu Ehrenden.

Die Ehrenamtler des Amtes Rhinow 2018 Ausgezeichnet wurden als Ehrenamtler 2018: Für die Gemeinde Kleßen-Görne: Egon Haacke und Angela Schulze. Für die Gemeinde Gollenberg: Frank Pfuhl und Susanne Kriese. Für Großderschau: Sabine Wels und Frank Blume. Für die Gemeinde Havelaue: Sieglinde Kraft und Thomas Zahn. Für die Gemeinde Seeblick: Monika Pickenhahn und Matthias Brümmerstädt. Für die Stadt Rhinow: Manuela Lange und Eckhard Wilke

Der Bürgermeister bat den Rentner Egon Haacke aus Kleßen zu sich. „Egon Haacke ist sehr beliebt im Dorf“, sagte Joachim Tessenow. Er helfe bei vielen Arbeiten, kümmert sich um die Kirche und ist in deren Förderverein aktiver Mitstreiter.

Guido Quadfasel, Bürgermeister der Gemeinde Havelaue, würdigte Sieglinde Kraft. Sie war in Gülpe Bürgermeisterin und viele Jahre Ortsvorsteherin, ist Mitglied der Gemeindevertretung und engagiert sich in der Ortsgruppe der Volkssolidarität. Sie hilft bei Veranstaltungen und im Dorfgemeinschaftshaus.

Ulf Gottwald, Bürgermeister in Seeblick, erinnerte an einen lauen Sommerabend vor zehn Jahren im Hohennauener Pfarrgarten. Es war die „Geburtsstunde“ für den Förderverein Kirche Hohennauen der seit seiner Gründung im Jahr 2009 von Monika Pickenhahn erfolgreich geführt wird. Dafür wurde sie am Freitagabend als Ehrenamtlerin des Jahres geehrt.

Ausgezeichnet wurde auch Manuela Lange aus Rhinow. Sie habe immer viele Ideen, verbreite immer gute Laune und wirke sehr erfolgreich als Vorstandsmitglied des Rhinower Heimatvereins, sagte Bürgermeister Stefan Schneider (SPD), der nach den Auszeichnungen als Vorsitzender des Amtsausschusses alle Gäste zum Büfett bat und den Auftakt zu zwanglosen Gesprächen auf der Schlossterrasse gab.

Von Norbert Stein