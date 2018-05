Stölln

Seinen 170. Geburtstag würde Otto Lilienthal (1848 bis 1896) erst am 23. Mai feiern, wo der Flugpionier in Anklam geboren wurde. Bereits am Pfingstsonntag lud der Otto-Lilienthal-Verein Stölln zu einem Fest am Lilenthal-Centrum nach Stölln ein. „Seit einigen Jahren gedenken wir Otto Lilienthals nicht nur am Todestag, sondern feiern jährlich seinen Geburtstag. Ich bin nie selbst geflogen, nur aus der Kneipe rausgeflogen“, scherzte Vereinsvorsitzender Horst Schwenzer, der den mehreren Hundert Gästen auf der Bühne etwas aus dem Leben Lilienthals und über seine Leistungen als Flugpionier erzählte.

„Ich war letzte Woche in Anklam. Es ist erstaunlich, was das Lilienthal-Museum in seinem Geburtsort alles macht.“ Auch sein soziales Engagement als Arbeitgeber hob Schwenzer hervor. Aber mit der IL-62 „Lady Agnes“, die am 23. Oktober 1989 am Gollenberg bei Stölln landete und seitdem als einzigartiges Museum zum Besuch – und als Außenstandort des Standesamtes zum Heiraten – einlädt, hat auch Stölln mit seinem Lilienthal-Centrum über das Leben der Brüder Otto und Gustav Lilienthal sowie über die Geschichte des Menschenflugs viel zu bieten. Zuerst stand Joe Carpenter auf der Bühne. „Es gibt so viele Songs zum Thema Fliegen. Das ist erstaunlich“, so der Sänger. Mit einem breit gefächerten Ausschnitt seines Repertoires von eigenen erfolgreichen Songs und Covertiteln begeisterte der Rathenower die Zuschauer.

Horst Schwenzer, Vorsitzender des Otto-Lilienthal-Vereins. Quelle: Uwe Hoffmann

Auch für Vier- bis Sechsjährigen der Stöllner Kita „Otto Lilienthal“ wurde die Bühne zum großen Auftritt. „Fliegt ein Flugzeug“, lautete das Gedicht, das Isi vortrug. In ihrem Lied begleiteten die zwölf Kinder eine „Maus auf Weltraumreise“. Der fünfjährige Philipp stand, in einem gebastelten Flugzeugmodell, als kleiner Otto Lilienthal auf der Bühne. Als Schmetterlinge, die sich nahezu schwebend bewegen, tanzten die kleinen Stöllner. Zum Abschluss nahmen die Kinder alle auf ihrem „Flug nach Amerika“ mit. Als Zugabe sangen sie noch einmal das „Fliegerlied“, gemeinsam mit Joe Carpenter.

Mit dem Traktorgespann seines „Famulus“, Baujahr 1957, lud der Stöllner Jürgen Hugets die Besucher zu einer Fahrt zum Fliegerpark mit der IL-62 ein. Den Pfingstsonntag nutzte eine große Reisegruppe aus Berlin zur Besichtigung der „Lady Agnes“. Flugkapitän Heinz-Dieter Kallbach, der das Flugzeug 1989 am Gollenberg landete, führte die Gäste persönlich durch „sein“ Flugzeug. Auch Horst Schwenzer führte spontan eine Besuchergruppe aus Potsdam. „Der Innenraum der IL-62 wurde in den letzten Monaten aufwendig saniert“, so der Vereinsvorsitzende. „Jetzt hoffen wir, dass wir es noch schaffen, im Sommer die rund 2 000 Quadratmeter Außenhülle neu streichen zu können.“

Drachensportfreunde ließen auf dem Gollenberg ihre Drachen fliegen. Quelle: Uwe Hoffmann

Zum Lilienthalfest kommen traditionell die Drachensportfreunde aus Berlin und Brandenburg auf den Gollenberg. Auch am Samstag ließen sie wieder ihre meist selbst gefertigten Drachen, auch in Form von Tieren und Comicfiguren, fliegen. Für das leibliche Wohl war auch gesorgt.

Otto Lilienthal startete seinen ersten Flug mit einem seiner selbst gebauten Fluggeräte im Sommer 1891 – noch in Derwitz, heute im Landkreis Potsdam-Mittelmark. Im Westhavelland flog Lilienthal zuerst am Rhinower Hauptmannsberg. Zwischen 1893 und 1986 testete der Flugpionier seine Fluggeräte mit zirka 3 000 Starts am Stöllner Gollenberg und flog bis zu 250 Meter weit. Bei seinem Flug am 9. August 1896 stürzte er aus etwas 15 Metern Höhe ab und verstarb am folgenden Tag in der Berliner Universitätsklinik an den Folgen des Unglücks.

Von Uwe Hoffmann