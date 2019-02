Stölln

Eigentlich hat das Lilienthal-Centrum in Stölln Saisonpause. Doch für einen besonderen Anlass öffnet der Otto-Lilienthal-Verein die Türen des Ausstellungszentrums auch im Winter. Zum Beispiel am Samstag, 9. Februar. Eine besondere Veranstaltung stehe auf dem Plan, teilt der Verein mit.

Jede Menge Spaß

Das „Luch- und Trug- Theater Die Wagesäcke“ kommt nach Stölln und zeigt um 16 Uhr im Lilienthal - Centrum sein neues Stück „Alle sind glücklich“. Die Besucher können sich freuen auf 90 Minuten gute Unterhaltung, amüsante Verwicklungen und jede Menge Spaß. „Alle sind glücklich“, bereitet den Zuschauern auch „tierisches Vergnügen.

Ein Affe sorgt für Turbulenzen. Quelle: Norbert Stein

Das Stück handelt im Haus von Dieter ( Ralf Kohlberger) und Gabi (Heidemarie Kabutz), einem eingespielten und abgeklärten Ehepaar. Beide haben so ihre Besonderheiten. Dieter widmet sich beruflich und privat exotischen Tieren. Seine Frau Gabi ist sehr auf Freizeitvergnügen bedacht Allerdings hat sie auch eine Stauballergie. Deshalb muss Dieter seine Leidenschaft einschränken. Federvieh oder Pelztiere darf er nicht halten, auch nicht für wissenschaftliche Untersuchungen. Erlaubt sind nur Tiere, die nicht „stauben oder fusseln“.

Irrungen und Wirrungen

Dieter genehmigt sich aber heimlich Ausnahmen, was wiederum die Haushälterin Frau Hölzlein ( Käthe Berger) ausnutzt zum Einstreichen von Schweigegeld. Dieter und Gabi sind eng befreundet mit Petra (Franziska Gräning) und Ergobald ( Erhard Kessler). Beide sind begeisterte Walker und beleben so die Inszenierung. Alles geht eigentlich seinen gewohnten Alltag. Doch dann bekommt Dieter einen Anruf aus einem Zoo mit der Bitte für einige Zeit einen Affen aufzunehmen.

Am Ende alle glücklich

Der einmaligen Chance kann er nicht widerstehen und damit damit nehmen die heiteren Turbulenzen ihren Lauf. Die Haushälterin fällt in Ohnmacht, als sie den Affen sieht. Der Affe räumt die Dose mit Süßigkeiten aus. Die Hausherrin wird misstrauisch und Dieters Kumpel Ergobald muss in sein Affen- Faschingskostüm schlüpfen. Am Ende klärt sich alles auf – und alle sind glücklich.

Ralf Kohlberger spielt eine Hauptrolle. Quelle: Norbert Stein

Erfolgreiche Premiere hatte die Theatergruppe mit der Komödie in drei Akten von Gerd und Gabi Krassler vor 150 begeisterten Zuschauern im heimischen Wagenitz im Westhavelland. „Die Wagesäcke“ sind zehn Frauen und Männer , die Lust und Laune haben am Theaterspiel. Mit „Alle sind glücklich“ bringt das Luch- und Trugtheater Wagesäcke“ bereits sein 14. Stück auf die Bühne.

Schon fast 20 Jahre

Ingrid Rohmann gründete 2001 mit zunächst vier Mitstreitern die Theatergruppe, seit vier Jahren kümmert sich Ralf Kohlberger aus Haage um alle Aufgaben. Und davon gibt es genug. „Die Wagesäcke“ machen alles in Eingenregie. Sie besprechen und entscheiden gemeinsam, was aufgeführt wird, kümmern sich um das Bühnenbild und die Kostüme. Sie treffen sich regelmäßig zu Proben und lernen zuhause die Texte für ihre Rollen.

Auch in Strodehne

So war es auch in den letzten Wochen wieder für „Alle sind glücklich“, das nun auch im Lilienthal-Centrum aufgeführt wird.. Hier spielt die Theatergruppe nun bereits im dritten Jahr. „Wir kommen immer wieder gerne nach Stölln“, sagt Ralf Kohlberger und freut sich schon auf die Aufführung inmitten von Flugmodellen. Am 30. März werden „Die Wagesäcke“dann erstmals im Gasthof „Stadt Berlin“ in Strodehne gastieren. Der Eintritt ist frei, über eine Spende würden sich „Die Wagesäcke“ freuen.

Von Norbert Stein